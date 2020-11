Pogrešno jedemo čokoladu cijeli život? Ovako se puno više uživa

Većina ljudi pristupa čokoladi na 'pohlepan način' - u želji da dobijemo što veće zadovoljstvo brzinski je žvačemo i trpamo novu kocku ili red. Jennifer Earle britanska je stručnjakinja za čokoladu s drugim idejama

<p>Čak i nakon tone pojedene čokolade, većina ljudi pogrešno pristupa toj vrhunskoj slastici, tvrdi Jennifer Earle, konditorski ekspert ili 'stručnjakinja za čokoladu'. Naime, ta Britanka i osnivačica Chocolate Ecstasy Tours otkrila je najbolji način kako jesti čokoladu uoči blagdana.</p><p>U degustaciji i odabiru najbolje čokolade, Earle savjetuje da 20 minuta prije ništa ne jedete, ne pijete te izbjegavate nošenje parfema i kreme za ruke jer vam to može 'zamutiti prosudbu', prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-8819713/Expert-reveals-SUCKING-not-chewing-sweet-treat-pairing-cheese.html">Daily Mail</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 10 zanimljivosti o čokoladi</strong></p><h2>'Cuclajte ju kao bombon'</h2><p>- Najvažnije je pri isprobavanju čokolade pristupiti joj polagano i promišljeno. Prije nego zagrizete, odlomite komadić i pomirišite je, jer tada se njene arome ispuštaju u zrak - ističe, objašnjavajući da više neće mirisati isto nakon što je kušate.</p><p>Nakon toga tek pristupite jelu, ali ne žvakanju, već je trik da sišete komadić po komadić, kako bi slina polako rastapala to slatko blago.</p><p>- Cuclajući je, trebali biste dobiti drugačiji okus na početku, na sredini i na kraju - dodala je.</p><h2>Kombinirajte je sa sirom i poslužite kao kanape</h2><p>Ako organizirate večeru, postoji mnogo načina kako začiniti svoju porciju čokolade, kaže Jennifer.</p><p>- Pokušajte čokoladu poslužiti kao slani kanape ili kao dio pladnja sa sirom. Čokolada zapravo sjajno djeluje sa sirom - uključujući sireve na biljnoj bazi. Nemojte se bojati eksperimentirati - savjetuje.</p><p>Kaže kako su najbolji gastro spojevi s bosiljkom i rajčicama, pa čak i patlidžanom, a jednostavan način kombiniranja je da po njima naribate malo ukusne tamne čokolade.</p><h2>Manje je više</h2><p>Ako ipak želite izbjeći prekomjerno jedenje čokolade, najbolji način je izbjegavati kupnju jeftinih i manje kvalitetnih čokolada te kupovati one s visokim udjelom kakaa.</p><p>- Uspijete li povremeno napraviti stanku (od barem nekoliko minuta) dok jedete vrhunsku čokoladu s visokim udjelom kakaa, zapravo je prilično teško pojesti previše - kaže Earle.</p><p>Fora je u tome što je kakao pun vitamina i minerala, pa on zapravo šalje signale vašem mozgu da vas obavijesti da vam je dosta prije nego što pojedete previše.</p><p> </p>