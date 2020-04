Baka s 90 dobila koronu, svoju obitelj pozdravila i - ozdravila!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Veliki vodič: Dovoljno je imati lijekova za sljedeća dva tjedna

Geneva Wood znala je da se njen život približio kraju, mogla je to osjetiti u svakom napornom udahu oboljelih pluća. Liječnici su 90-godišnjakinji rekli da joj se u plućima nakupila voda kao posljedica bolesti, a osjećala je kao da se doslovno 'utapa iznutra', piše CNN.

Zarazila se koronavirusom i nije mogla učiniti ništa kako bi mu se oduprla. Razgovarala je s liječnikom i rekla mu 'znam da sam gotova'. Jedina joj je želja bila još jednom razgovarati sa svojom djecom. Liječnik se složio, znao je da umire i bilo je jedino humano omogućiti joj tu želju.

No, Geneva je toliko loše disala da nije mogla ni govoriti, a njena je kćer Cami Neidigh na te vijesti požurila u bolnicu.

- Nisu mislili da ima ikakve šanse preživjeti te su nam rekli da je došlo vrijeme za oproštaj s njom - ispričala je Cami.

Te su vijesti ražalostile obitelj, a ono što im je najteže palo je da se Geneva upravo oporavila od moždanog udara te je dobila novu priliku za život, koju joj je korona virus oduzeo.

Nakon moždanog, obitelj ju je poslala na rehabilitaciju u medicinski centar Kirkland u Washingtonu. Kad je stigla tamo prije nekoliko mjeseci, nije mogla govoriti niti hodati te je medicinsko osoblje moralo obavljati sve stvari za nju.

- Hvala im puno, jer su me oni naučili ponovno živjeti - kaže Geneva koju je nažalost, kad je ponovno stekla snagu, dohvatila infekcija korona virusa koja se proširila u centru Kirkland. To je postalo prvo mjesto u Americi gdje se virus širio velikom brzinom, samo to još tada nisu znali.

Virus se proširio prije nego su se ljudi prestali rukovati, odlaziti na posao i držati podalje jedni od drugih. Geneva je postala jedna od 80 zaraženih pacijentica tamo, a obitelj je odjurila u posjetu kad je zbog virusa počela ostajati bez daha.

- Puno sam kašljala, nisam mogla disati. Bila sam užasno umorna, samo sam htjela spavati - ispričala je.

Kaže kako nikad tijekom cijelog svog života nije osjetila tu razinu iscrpljenosti kao onu koja je došla s Covidom-19. Gripu je tijekom svih ovih godina proživjela barem desetak puta, preživjela je i Veliku depresiju i Drugi svjetski rat, no nikad nije poželjela odustati kao sada, kad je u 90-ima oboljela od korone.

No, njeno tijelo nije bilo spremno odustati i borilo se. I preživjela je, s netaknutim humorom.

- Još nisam mrtva - rekla je Geneva kad je medicinsku sestru zamolila da joj donese čašu vode.

Ona je jedna od sretnika. U domu gdje je boravila umrlo je 50 ljudi, od kojih su mnogi bili znatno mlađi od nje. Geneva je sada kod kuće i svakodnevno razgovara sa svojom obitelji za koju je strahovala da je nikad više neće vidjeti.

- Volim biti ovdje. Jedina stvar za koju sam se borila biti sa svojom djecom, dati im zagrljaj ili lupiti po guzici ako im to treba - rekla je neuništiva baka.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ako može ona mogu svi: S 34 godine Sandra zna oprati ruke

POGLEDAJTE VIDEO #ZAJEDNO24SATA - Suzana Mančić, bivša loto djevojka: