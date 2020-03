Sličan gripi, a nije gripa: Koji su simptomi najalarmantniji?

Simptomi korona virusa poistovjećuju se sa simptomima obične gripe, no različito se manifestiraju od osobe do osobe. Donosimo najučestalije i one alarmantne zbog kojih biste se trebali obratiti nadležnim zdravstvenim službama ukoliko ih primijetite kod sebe ili nekoga u svojoj blizini.

Simptomi korona virusa (COVID-19) nalikuju simptomima obične gripe, a često i simptomima prehlade ili viroze. Moguće je izdvojiti nekoliko simptoma koji zahvaćaju sve zaražene korona virusom, no bitno je napomenuti da se kod svake osobe oni manifestiraju drugačije.

Kao tri glavna alarmantna simptoma izdvajaju se: povišena temperatura, suh kašalj i teško disanje, odnosno kratak dah.

Temperatura može doseći visoku brojku, a zaraženi se ne bi trebali zabrinuti ako taj broj ne prestiže 37,5 C. Ukoliko osoba primijeti povišenu temperaturu preporuča se kućna izolacija. Statistika pokazuje da je upravo povišena temperatura bila najčešći simptom osoba zaraženih korona virusom (87, 9%).

Kašalj je uglavnom suh, neproduktivan i nadražajan. Takav se kašalj pojavljuje u svim virusnim infekcijama, a registriran je kod 67,7% zaraženih.

Otežano disanje registrirano je kod 18,5% slučajeva. Iako se ovaj simptom pojavljuje u manjoj mjeri, vrlo je alarmantan i osobe koje ga primijete pozvane su kontaktirati nadležne zdravstvene institucije.

Ostali simptomi koji se pojavljuju kod većine zaraženih jesu: umor (38,1%), ispljuvak (33,4%), upaljeno grlo (13,9%), glavobolja (13,6%), bol u mišićima i zglobovima (14,8%), zimica (11,4%), mučnina (4,8%), proljev (3,7%), iskašljavanje krvi (0,9%), gušenje (0,8%).

Za kraj, potrebno je upozoriti da navedeni simptomi i znakovi nisu vidljivi odmah, već 5-6 dana nakon što se osoba zarazi virusom.