Baka za 5: Unuke nikad nisam tužakala i čuvala sam im tajne

Mnogo je zgoda iz odrastanja mojih šestero unuka, a i danas se slatko nasmijem jednom ručku. Znajući da volim zapapriti juhu, najmlađi Ivan odvrtio je poklopac posudice za papar. Okrenula sam ga i sav papar sasula u juhu, prisjetila se Ksenija Urličić.

Čelična Lady zabavnog programa bila je ljuta, nije joj se svidjela njegova šala, mislila je da je potpuno neprimjerena.



- On se pak smijao pognute glave, a ja sam ga svojom reakcijom rastužila. No shvatio je da to nije smio napraviti i brzo se zaboravilo - govori Ksenija.

Njezinih šest unuka i četiri praunuka tvrde da je Ksenija baka za pet. Nestašluke im nije zamjerala niti im je ikad prijetila, ali znala je pokazati kad su pretjerali. Nije ih tužila roditeljima jer, smatra, i nestašluci su dio dječje naivnosti, iskrenosti i odrastanja.



- Uvijek bi mi njihove smicalice bile simpatične iako im nisam smjela pokazati. Koji put se nisam mogla pred njima nasmijati, nego sam otišla u drugu sobu i tamo si dala oduška. Otvoreni su, iskreni i taj njihov nevini pogled uvijek bi me razoružao. Čak i kad sam pokušala biti ozbiljna, oštrija, pa im reći: ‘To se ne smije’, bilo bi mi žao. Čim bih ugledala njihovo tužno lice, shvatila sam da sam ih povrijedila – kaže.



Pamti i trenutak kad joj je kći Katarina rekla da će postati baka. Prava zbrka kojekakvih emocija rodila se u njoj. Bio je to, prisjeća se, lagani obiteljski šok.



- Posebice za supruga, kome sam to povjerila tijekom njegove prebrze vožnje. Nasreću, volan je ostao u sigurnim rukama, a brzina se, na moje zadovoljstvo, smanjila. Kaćenka mi je priopćila novost uz potporu svojega dečka. Bili su mladenački odlučni postati roditelji s 18, odnosno 19 godina. Njihova se procjena pokazala dobrom. Danas imaju četvero lijepe, zdrave i uspješne djece - kaže Ksenija.



Jako je emotivna i danas pamti trenutak kad je prvu unuku Andreju prvi put uzela u ruke. Taj prvi stisak urezao joj se u sjećanje. U naručju je držala majušnu, krhku djevojčicu, neobično fiksirajućega pogleda, koji je, priča, zadržala do danas. Za dolazak kući, kao i svaka baka, spremila je - sve, pa i više nego što je bilo potrebno. U organizaciji dočeka glavnu ulogu preuzela je Ksenijina majka Katica, energična i spretna osoba, koja je i sama odgojila četvero djece. Urličić pamti i trenutak kad se prvi put kao baka ušetala u zgradu HRT-a.

- Portir me je oslovio s 'gospodična baka'. Bilo mi je to simpatično, duhovito i pomalo mi je laskalo. Bilo je i opće prihvaćeno. Često su me i drugi tako zvali - prisjetila se Ksenija, koja je tad imala samo 41 godinu.



Svojim je unucima uvijek bila pri ruci. Ispunjavala im je sve želje, kupovala poklone koje su priželjkivali, kuhala omiljena jela, čuvala njihove tajne... Andrea, njezina mala Eci, bila je hiperaktivno dijete. Mršavko, priča Ksenija, s već tad izraženom željom za dominacijom, liderstvom.



- Mala vragolanka! Unatoč tome, ne sjećam se da sam je trebala braniti. Bila je okružena ljubavlju, strpljenjem i praštanjem. Možda sam ponekad neprimjetno premještala povrće na svoj tanjur. Pa bake su uvijek uz svoje male miljenike - priča Ksenija.

Andrea joj se često povjeravala, a baka je nastojala ne miješati se u njezin izbor. Pratila je kako se otiskuje u život, svjesna da je čekaju radosti i suze, uspjesi i razočaranja. Nije se nametala, ali je tiho uvijek bila tu, nudeći joj ono što je i sama naučila o životu. Uvijek topla i srdačna, Andrea je uživala u bakinu društvu i pozornosti kojom je bila okružena.



- Fascinirale su je situacije koje su bile dio mojega posla, Poznate osobe, glamur, modne revije, domjenci, festivali... Posebno je voljela ići sa mnom u Opatiju, na Doru. Upravo sam tamo spoznala da se moje dijete pretvorilo u djevojčicu. Besprijekorno dotjeranu, elokventnu i radosnu. Ponosila sam se njome - priča Ksenija.

Status jedine unuke Andrea je izgubila nakon pet godina. Rodila se druga unuka Lucija, pa za sljedeće tri godine Kazimir Luka, a onda nakon desetak godina i Matija. Iste godine mlađa kći Neda donijela je na svijet Klaru, a zatim na prijelomu stoljeća, 2000., rodio se i Klarin brat Val Ivan.



Nikad nije skrivala silne emocije prema njima. U njoj, ističe, ima dovoljno ljubavi za sve koji su joj bliski. Tako i za sve njezine unuke i praunuke, podjednako. Čuvala je njihove tajne i sebično, kaže, ugađala unucima. Jer ugađajući njima, pojašnjava, bake ugađaju sebi. Nema mnogo baka s kojima unuci rado izlaze. A Kseniji na gotovo svim događanjima društvo radi jedan od njezinih unuka. Andrea je, smije se, najviše bila zainteresirana za društveni život. Ponekad je sa sobom povela i Luku, a s bakom je volio izaći i najmlađi Katarinin sin Matija.



- I Nedina djeca, Klara i Val Ivan, rado izlaze sa mnom. Često bi me slikali pa bi i unuci redom izašli u novinama. Valjda im se sviđalo pokazivati to vršnjacima. Vjerujem da im je drago što uživam određenu popularnost. I uglavnom su eventi, kojima sam nazočna, atraktivni i privlačni mladim ljudima. Posebno Andreji i najmlađem Valu, koji ima manekenskih i glumačkih sklonosti – kaže.

Kad je stiglo prvo praunuče, nježnost i uzbuđenje oko dolaska bebe na svijet nije se promijenilo.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Možda me je više obuzimalo čuđenje gledajući moju malu djevojčicu i dječaka, kako u naručju nježno i zaljubljeno grle svoje dijete. Doživljavala sam to gotovo kao čudo.

Obožava svoje praunuke, ali ih rijetko čuva. Njezina dob, govori, teško bi se nosila s odgovornošću dadiljanja. Zato je Ksenija na sebe preuzela kuhanje pa raznosi ručkove od kuće do kuće. Rado će, smije se, pomoći kćerima i unucima raznošenjem obroka. Prema svakome od njih bila je blaga, a to i jest, kaže, odlika baka i djedova.

- Blagost je direktno proporcionalna sa životnim iskustvom, mudrošću stečenim tijekom godina i vlastitih pogrešaka. To bi značilo da sam bila blaga mama, blaža baka i još blaža 'bisbaka' - govori.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Za svojih šestero unuka i četiri praunuka spremna je učiniti što god požele. Sve se to pomalo graniči i s ludosti. Onom pozitivnom, lišenom egoizma, vrstom ludosti u kojoj osjećaji potiskuju razum.

- Baš se volim pohvaliti s njima. Vrijedni su, pristojni, zdravi i uspješni. Hvalim se čak i s onih četvero malih. Veselim se i onom petom koji će, ako dragi Bog da, obogatiti našu obitelj na proljeće. Čudesno je biti baka i prabaka. Zahvalna sam tom blagoslovu!

