To je djed! Pogledajte kako je unuci spasio maturalnu večeru

Kaylah Bell (17) iz Lancastera u Kaliforniji je prošli vikend imala maturalnu večer. S predivnom haljinom, frizurom i plesnim cipelama krenula je na maturalnu. Jedino što joj je nedostajalo je pratioc.

A onda se pojavio djed kao pravi frajer iz sedamdesetih.

Kaylah je uložila puno truda u svoj izgled. Odabrala je tamno-ljubičastu haljinu bez naramenica s ružičastim, ljubičastim i plavim cvjetnim motivom iz dućana u centru Los Angelesa.

Imala je i ljubičasti satenski ogrtač koji je iznutra bio ružičast te učvršćen preko njezinih ramena predivnom kopčom posutom draguljima.

- Moja obitelj se voli lijepo obući i pokazati se, a moja haljina, po njihovim standardima, nije bila dovoljno 'blistava', pa mi je tetka rekla da dodam dijamantni remen i ogrtač - objasnila je Kaylah.

Baka i djed su imali glavne uloge u pripremi haljine pa su ju odveli da izabere materijal, pronašli su joj krojačicu koja je napravila haljinu u stilu kraljice Mary u seriji Reign, te se pobrinuli da njihova unuka ode na maturalnu večeru 'sa stilom'.

Ali, to nije sve što su isplanirali...

Često parovi koji zajedno idu na maturalnu večer koordiniraju svoju odjeću, na primjer dečko bira boju i tip kravate koja će se u potpunosti slagati s haljinom njegove djevojke. Budući da je Kaylah išla na maturalnu večer bez pratnje, već se dogovorila s par prijatelja da idu zajedno, nitko nije bio usklađen s njom. A, inače, kad parovi idu zajedno na maturalnu večer, običaj je da se i zajedno fotografiraju za uspomenu.

I tu je djedica spasio stvar.

Kaylahin djed Alvin Hackett (67) je to popodne došao kod Kaylahe u ljubičastom odjelu s ružičastim detaljima, potpuno usklađen s njom i njezinom haljinom.

My papa knew I didn’t have a date to my prom so he matched me !!!!!!!! pic.twitter.com/nmYkt8qn4y