Baklje za kraj misije Apolona iz Makarske! 'Plivao sam u moru po buri i po ledu 365 dana'

Volim kad ima malo borbe, kada te uvjeti tjeraju da pređeš svoju granicu. Najgori dan bio je 31. prosinca, tada je ujutro puhala baš jaka bura. Mislim da je bilo oko četiri, pet stupnjeva, ali na osjet je bilo i ispod ništice. Tada sam prvi put osjetio da gubim osjet u prstima, i na rukama i na nogama jer se na takvu hladnoću krv povlači iz ekstremiteta da zaštiti organe. Taj dan bio mi je najteži, posebno kada na takvu buru izađeš iz mora. Ali tada sam odlučio da ću ubuduće do kraja izazova u moru stajati minimalno 10 minuta. Volim taj osjećaj kada moraš preći vlastitu granicu – rekao nam Robert čije je i svoje posljednje plivanje trajalo nešto više od 10 minuta.