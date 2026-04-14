Baklje za kraj misije Apolona iz Makarske! 'Plivao sam u moru po buri i po ledu 365 dana'

Makaranin Robert Tarčuki ispunio je cilj koji je sam sebi zadao – 365 dana kupanja u moru, svaki dan, bez obzira na vremenske uvjete. Na Makarskoj plaži u utorak je zaplivao posljednji put u sklopu izazova
Na Makarskoj plaži u utorak je zaplivao posljednji put u sklopu izazova iako, kaže nam, i dalje se planira kupati.
Ovoga puta u more nije ušao sam. S njim u društvu zaplivala je i njegova ponosna majka Đuli, te prijatelji Beti i Valentino.
Posljednje plivanje ovog izazova 'odradio' je po jakom jugu uz sitnu kišu, temperatura mora bila je tek nešto više od 15 Celzijevih stupnjeva, baš kao i zraka, iako se zbog vjetra činilo da je značajno hladnije.
Volim kad ima malo borbe, kada te uvjeti tjeraju da pređeš svoju granicu. Najgori dan bio je 31. prosinca, tada je ujutro puhala baš jaka bura. Mislim da je bilo oko četiri, pet stupnjeva, ali na osjet je bilo i ispod ništice. Tada sam prvi put osjetio da gubim osjet u prstima, i na rukama i na nogama jer se na takvu hladnoću krv povlači iz ekstremiteta da zaštiti organe. Taj dan bio mi je najteži, posebno kada na takvu buru izađeš iz mora. Ali tada sam odlučio da ću ubuduće do kraja izazova u moru stajati minimalno 10 minuta. Volim taj osjećaj kada moraš preći vlastitu granicu – rekao nam Robert čije je i svoje posljednje plivanje trajalo nešto više od 10 minuta.
Uspio sam u onome što sam planirao, a cijeloj priči dao sam i duhovnu dimenziju uoči Uskrsa kako bi moje poruke o osnaživanju duha doprle do što više ljudi. Želio sam da ljudi shvate da kroz vlastitu disciplinu mogu raditi na boljitku svoje duše – kazao nam Robert priznajući da je i sam preispitivao svoj izazov.
Danas mogu reći da osjećam benefite svog izazova, ne samo što se tiče tijela, već mentalne snage i discipline – kaže nam Robert kojeg su na makarsku plažu došli podržati brojni prijatelji i sugrađani, a ovo posljednje uranjanje u more obilježeno je i bakljadom.
Drago mi je da su svi došli i obilježili sa mnom ovaj dan – kaže nam Robert. Među njima najponosniji su bili roditelji, majka Đuli otac Kolja.
Kako nam je još ranije Robert ispričao, ideja o svakodnevnom plivanju u moru rodila se spontano dok je boravio u Puli kod Stipe Drviša, dečka njegove sestre Nikoline. On se tada kupao u moru, a Robert mu se pridružio. To mu je bio prvi doticaj s hladnim morem.
Svakodnevnim objavama želio je i druge potaknuti na promjenu života i izlazak iz zone komfora, dokazati da se uz ustrajnost može pobijediti samoga sebe bez obzira na sve životne okolnosti.
Svaki ulazak u more je poput čišćenja od loše energije, tako punim baterije. Granice su samo u glavi i mi ih sami postavljamo. Ovaj izazov mi je potpuno promijenio odnos prema obvezama. Kad možeš disciplinirano ući u more svaki dan, možeš sve. Taj osjećaj vitalnosti i stabilne energije najveća je nagrada – kazao nam je Robert (35), inače po struci kuhar prekvalificiran u vozača koji tijekom ljeta prevozi turiste na Biokovo.
A izuzev kupanja u moru, Robert je provodio i takozvani 'Ledeni reset', odnono uranjanje u hladnu kupku u kojoj je temperatura ispod ništice. U hladnoj vodi posljednji put proveo je više od osam minuta.
A njegova poruka je samo jedna, i posve nedvosmislena - motivacija je prolazna, ona je tu samo da vas pokrene. Disciplina je ono što vas tjera postignete svoj cilj.
