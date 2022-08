Bambus palma prirodni je pročišćivač zraka u prostoru

Chamaedorea (od grčkih riječi chamai, što znači “na zemlji”, i dorea, što znači poklon) rod je od 107 vrsti palmi. Podrijetlom je iz Meksika i Srednje Amerike, gdje može narasti i do 10 metara, no kod nas je to česta sobna biljka koju možete vidjeti u zatvorenim prostorima kao što su uredi i trgovački centri.

POGLEDAJTE VIDEO:

U uvjetima zatvorenih prostora bambus palma naraste od jednog do tri metra. Može imati više stabljika tamnozelene boje, a broj stabljika se kreće od dvije, tri pa do čak deset.

Ova biljka može biti postavljena blizu prozora ili u stražnjem dijelu sobe. Iz zraka čisti razne otrove poput ksilena, toluena i formaldehida te osigurava vlagu koja nam je u zatvorenim prostorima prijeko potrebna tijekom zimskih mjeseci. Isto tako, zahtijeva redovito zalijevanje i dovoljno prostora.

Tijekom sezone rasta treba je gnojiti gnojivom koje se sporo otpušta, a kad vidite da je potpuno ispunila teglu, presadite je u novu zemlju i veću posudu. Iako je ovoj biljci potrebna veća količina svjetla, ne trpi direktno sunce, a to je čini pravom sobnom biljkom.

Najčitaniji članci