Baristi savjetuju: Kava se pije bez šećera i sa svježim mlijekom

Ispijanje kave izvor je iznimno velikog zadovoljstva za mnoge ljude koji svoju dnevnu rutinu ne mogu niti zamisliti bez nje. Neke iz kreveta diže pomisao na prvi jutarnji gutljaj, neki popodneva ne mogu izdržati bez nje, no jedno je sigurno - uz poziv na kavu život postaje pravi užitak.

Uz kavu se razbuđujemo i stimuliramo, radujemo i tugujemo. Uz nju dogovaramo poslove, sklapamo prijateljstva i prijateljujemo. Uz kavu započinju ljubavne priče, ali i mnoge intrige. S jednakom ju radošću pijemo u vlastitom domu i na drugom kraju svijeta!

Baš je zbog tog širokog značenja i rasprostranjenosti kave, prva COOL TURA radionica sudionike povela na putovanje svijetom kave, napitka koji ljude povezuje već stoljećima - kazala nam je Đurđica Marković, inicijatorica projekta.

U kozmetici i parfemima

Ljudi kojima je kava puno više od napitka u kome se uživa Baristi Nik Oroši i Matija Matijaško na predavanju u organizaciji Kluba Crvenih cipela, ženske neformalne platforme koja već osam godina okuplja žene, povezujući ih i podupirući kroz različite vrste aktivnosti, otkrili su nam mnoge zanimljivosti o njoj.

Osim toga, doznali smo da je kava voće, stavlja se u kozmetiku, ali i u (jako fine i skupe) parfeme koji su vrlo upečatljivi, te u koktel s martinijem nakon kojeg treba malo triježnjenja prije nego se sjeda u automobil...

Šećer ne, a mlijeko može svježe

- Kava se ne pije sa šećerom, kao što se champagne ne miješa s mineralnom. Manja je termička obrada mlijeka - uputio je sudionike radionice Nik Oroši govoreći o dobroj kavi. Kad je riječ o kavi i mlijeku, Oroši je kategoričan u jednom - trajno mlijeko mijenja okus kave, stoga u kavu stavljajte samo ono svježe - kazao nam je barista Nik Oroši.

- Biljno mlijeko mijenja okus kave baš kao i obično, i sve više ljudi ju pije s rižinim, bademovim ili zobenim mlijekom, no kava je kompleksna i glupo je govoriti kako bi se točno trebala piti. Ako vam paše, dodajte biljno mlijeko i uživajte - kaže nam barista Matija Matijaško.

Americano

Kad tražite produljenu kavu, obično konobari puste da vruća voda kroz filter vrećicu prolazi dulje, pa se dobiva i veća količina kave u šalici. Međutim umjesto toga, trebalo bi tražiti da se kava napravi kao i obična, uz dodatak vruće vode koja se sipa direktno u šalicu

- To se zove Americano kava. Zapravo, to je espresso uz dodatak vode, ne kroz aparat kako to obično ljudi rade. No kod nas se ne pije toliko često - kaže nam Matija.

Arabica vs. robusta

- Danas se u svijetu pije više arabice, koja je slađa i ima više kofeina manje kofeina, dok robusta ima više gorčine, i od nje češće može boljeti želudac. Hrvati najčešće vole piti kavu u omjeru 10 - 30 posto robuste i 70 posto arabice. Tada se dobiva fina čokoladna nota kave, vrlo kremaste teksture, koju daje veliki udio arabice, iako to sve ovisi o sortama - kaže Matijaško i dodaje da su primjerice indijske kave teže i sirupastije, dok columbia odnosno afričke imaju više voćne i cvjetne note, ali manje kreme.

Svježe mljevena je najbolja

No najbitnije je da je kava svježa, dapače, svježe mljevena, jer već i nakon 15 minuta nakon što se samelje gubi neka svoja svojstva i miris. Bez obzira što je u vrećici, nije to više ta aroma - kaže Matija. Specialty coffee shopovi i specijalizirane trgovine u kojima možete kupiti kavu u zrnu također i melju, što je dobro znati posebno ako nemate mlin za kavu kod kuće.

Turska kava ili kava iz aparata?

- To je jedno vječno pitanje, što je bolje i ukusnije. Osobno ne volim spaljeni, gorak okus turske kave, iako se ipak još najviše pije na našem području. Hrvati uglavnom piju tursku kavu, nakon toga mocca lončić (iz kafetjere), pa espresso u kafićima, dodaje ovaj stručnjak.

Hrvati i espresso

Pitali smo Matiju znaju li Hrvati piti espresso...

- Hahaha, da, espresso se pije u jednom gutljaju, ali nije krivo niti u nekoliko. Tri centilitra koliko treba sadržavati svaki espresso ispije se točno u gutljaju - kaže Matija.

Kava je sve skuplja...

Uzgoj kave je posljednjih godina u problemima, a cijena joj nezaustavljivo raste. Hoćemo li se uskoro morati odricati omiljenog napitka?

- Suša u Brazilu, led, tuča, globalno zatopljenje sve to utječe na uzgoj i rast cijena kave. Arabica, primjerice, raste na višim nadmorskim visinama, iznad 800 metara, i sama po sebi je puno manje otporna na bolesti i kukce koji je napadaju, pa se njen udio smanjuje. Cijena kave drastično raste i oscilira, a čini se da su zasad transport i skladištenje glavni problemi - kaže Matija.

Espresso Martini

Želite li probati kavu u nekom novom ruhu, kušajte Espresso Martini, koktel s kofeinom. Ekipa iz poznatog zagrebačkog puba Legenda preporučuje da ga napravite od espressa, likera od kave, šećernog sirupa i votke.

