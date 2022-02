Ako vam se ne sviđa vaše ime i oduvijek ste ga željeli promijeniti danas ne morate brinuti jer je danas dan kada se bez problema i osude možete zvati kako god poželite. Ako se zovete Darko, a želite se zvati Marko, na ovaj dan to možete. Slobodno postanite i Konstantin, Srečkica, Spomenko ili Jagodica.

POGLEDAJTE VIDEO: Neobična imena

Upotrijebite ime koje god želite ili promijenite ime ovisno o tome kako se osjećate. Kako biste se zaista posebno osjećali recite obitelji i prijateljima neka vas zovu tim imenom. Tko zna, možda vam se toliko svidi pa vam na kraju to bude i nadimak.

'Get a Different Name Day' u svijetu se obilježava danas, 13. veljače. Kad se rodimo, roditelji nam daju ime s kojime se najviše povezuju. Koliko god puta imamo potrebu promijeniti ime, ovaj dan je savršena prilika za to.

Možete zapravo promijeniti svoje službeno ime i na društvenim mrežama te s prijateljima napraviti zanimljivu raspravu o imenima.

Većina nas neko je vrijeme poželjela promijeniti ime jer nam se ovo naše ponekad čini zastarjelo ili imamo neku bolju ideju. Fora je prozvati se i po imenu našeg idola ili osobe kojoj se divimo.

U mnogim dijelovima svijeta uobičajeno je promijeniti ime, primjerice udajom.

Promjena imena također može pomoći ljudima u usvajanju novog identiteta, posebno za neke koji bi mogli imati negativnu povezanost sa svojim postojećim imenom ili koji traže emancipaciju, piše National Today.

Promjena imena ne odnosi se samo na ljude nego i na neke zemlje. Holandija je postala Nizozemska, drevni Cejlon je postao moderna Šri Lanka, Republika Makedonija je postala Republika Sjeverna Makedonija, a Čehoslovačka je postala Češka nakon razlaza sa Slovačkom.