Beatlesi objavili prvi album: Imali čak 8 autorskih pjesama

Kad je Beatlesov album "Please Please Me" objavljen u Velikoj Britaniji, 22. ožujka 1963., dospio je ravno u Top 10 na britanskoj ljestvici hitova. Šest tjedana kasnije popeo se na vrh i ondje je ostao 30 tjedana. Također je iznjedrio niz hit singlova, uključujući "I Saw Her Standing There" i "Twist and Shout".

U to vrijeme bilo je neobično da novi bend na sceni snimi toliko vlastitih pjesama. Samo šest od 14 pjesama na "Please Please Me" bile su obrade. Činjenica da su Beatlesi uvjerili svog producenta da snime vlastiti materijal značila je da je dvojac Lennon - McCartney ubrzo prepoznat kao dobar dvojac za pisanje tekstova. Paul i John složili su se s tim da će uvijek koristiti oba imena, čak i ako je pjesmu napisao samo jedan od njih. Prvi od 12 studijskih albuma, debitantski long-play, ne samo da je označio početak globalne Beatlemanije nego i rođenje novog načina stvaranja pop glazbe koji će nadahnuti buduće generacije glazbenika.

Poginuo Karl Wallenda

Njemačko-američki umjetnik, cirkuski akrobat i hodač po žici Karl Wallenda začetnik je grupe The Flying Wallendas ili Leteći Wallende, koja je nastupala diljem Europe i Amerike. Wallende su bili obitelj, a gotovo svi su se bavili opasnim akrobacijama pri kojima često nisu bili vezani niti su imali zaštitnu mrežu. Nekoliko članova obitelji poginulo je tijekom izvođenja akrobacija i trikova, no to nije spriječilo Karla da nastavi sa svojom ljubavi prema opasnim akrobacijama. Godine 1978. snimljen je i film "The Great Wallendas" s Karlom kao glavnim protagonistom, no on je poginuo samo 38 dana nakon što je film prikazan na televiziji.

Naime, Karl je 22. ožujka 1978., kad je imao 73 godine, pokušao prehodati žicu između dva nebodera u Portoriku, no zbog loše učvršćene žice i vjetra izgubio je ravnotežu i performans je završio njegovom smrću.

Izumitelj gazirane vode dobio Copleyjevu medalju

Joseph Priestley​ bio je engleski kemičar i filozof, koji je posadi Jamesa Cooka otkrio metodu za proizvodnju gazirane vode. Iako nije iskoristio njezin potencijal, danas ga smatraju ocem bezalkoholnog pića. Na njoj su se mnogi obogatili, poput J. J. Schweppea, a zbog iznimnog otkrića dobio je Copleyjevu medalju, koju mu je 22. ožujka 1773. dodijelilo Kraljevsko društvo.

