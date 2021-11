Kažu da s godinama dolazi samopouzdanje, a ove žene pravi su primjer toga. One imaju preko pedeset godina, a njihova sjajna koža dokaz je da se o njoj treba brinuti cijeli život. One su nam otkrile tajne do sjajne i njegovane kože.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Mouchette Bell

Kako sam odrastala, mislila sam da je ljepota sve što nisam. Međutim, kad sam bila tinejdžer, stvari su se počele mijenjati. Danas se osjećam lijepo jer sam odmorna i puna vitalnosti, kao nakon ljetnog kupanja u moru.

Starenje je život i to ne možemo spriječiti, zato je važno da uvijek budete pozitivni. Nikad nisam koristila botoks ili filere. Međutim, neću osuđivati ​​druge ljude ako to žele učiniti. Svoj izgled bih opisala kao prilično prirodan: jake boje na usnama i malo toplih nijansi na obraze. Moji omiljeni brendovi ruževa su Chanel, Lisa Eldridge i Mac. Uvijek skinem šminku prije spavanja. Pijem i puno vode, što sam radila i kroz cijeli život.

Osim toga, meditiram svako jutro i navečer te puno hodam po svježem zraku. Također, dokazano je da svakodnevna zahvalnost podiže endorfin, za koji znamo da je dobar za zdravlje i dobrobit.

2. Lyn Slater

Covid je doveo do ponovnog oživljavanja anti-age osjećaja te nas je natjerao da se povučemo iz javnog života. Mediji moraju ozbiljno promijeniti stajalište o starosti.

Moja šminka je vrlo minimalna i rijetko od nje odstupam, osim ako imam neki poseban događaj. Većinu dana nosim toniranu hidratantnu kremu s malo kremastog rumenila kako bi dodala toplinu obrazima. Stavim i malo gela za obrve, malo olovke za oči i maskaru. Tražim proizvode koji pružaju lagano prekrivanje i daju mi ​​sjaj.

Rijetko sam obraćala pažnju na svoju kožu dok sam bila mlađa. Najviše mi je žao što kremu za sunčanje nisam prije koristila i što se nisam rješavala stresa i što nisam vodila zdravu prehranu. Ovih dana svakodnevno radim jogu, hodam nekoliko kilometara, jedem biljnu prehranu, ne pušim i ne pijem alkohol, pokušavam svaki dan naučiti nešto novo. Pišem i provodim vrijeme s obitelji, prijateljima i mlađim ljudima – oni me inspiriraju.

3. Maye Musk

Prvi put je netko rekao da sam lijepa kad sam se preselila u Sjedinjene Države u dobi od 48 godina. Najneobičnije je bilo u Južnoj Africi i Kanadi reći nekome u lice da je lijep. Karakter je bio važniji od vašeg vanjskog izgleda. Danas se osjećam lijepo kada hodam crvenim tepihom u veličanstvenoj dizajnerskoj haljini, s profesionalnom frizurom i šminkom. Pozivnice za crveni tepih počela sam dobivati tek u dobi od 68 godina. Nikada nemojte odustajati - nikada nije kasno!

Volim se prirodno našminkati kada se sastajem s prijateljima, ali sam vrlo eksperimentalna kada su u pitanju moda i crveni tepih. Pratim trendove ljepote, jer sa 73 godine i dalje moram biti elegantna i moderna. Moji omiljeni make-up proizvodi su korektor za prikrivanje pjega od sunca, puder za izglađivanje neujednačenog tona kože, olovka za obrve koja će licu dati nekakav oblik, maskara za poboljšanje mojih kratkih trepavica i ruž. Moj omiljeni brend je Dior.

Jako pazim na njegu kože. Koristim dobre proizvode za pranje lica, kremu za oči, hidratantnu kremu i balzam za usne. Koristim i masku za lice kada imam 20 minuta za opuštanje.

Kao dijetetičar, držim se fleksitarijanske prehrane, što znači vegetarijanstvo kod kuće i meso, riba ili piletina kada jedem vani. Kad loše jedem, osjećam se tužno.

4. Grece Ghanem

Vjerujem da sam kako sam odrastala, bolje upoznala sebe i postala sam sigurnija u to tko sam. Vjerujem da samopouzdanje zrači ljepotom.

Raznolikost u modelingu je promijenila definiciju ljepote i revolucionirala industriju. Starenje oslobađa i vjerujem da ljepota ne nestaje s godinama.

Imam vrlo jednostavan pristup kada je u pitanju make-up. Većinu vremena držim se jednostavne rutine koja je - lagana maskara i sjajne usne, ništa previše. Ne pratim baš nikakve beauty trendove, saznala sam što mi najbolje odgovara. Još uvijek volim eksperimentirati s vremena na vrijeme i izaći iz svoje zone komfora.

Njega kože počinje iznutra. Kako se vaše tijelo osjeća iznutra odrazit će se na vašu kožu izvana. Jedem puno voća i povrća i pijem puno vode dnevno. Također je važno vježbati kako biste održali protok krvi u vašoj koži, što joj pomaže da ostane zdrava i da se regenerira. Brinem se o svojoj koži ujutro i prije spavanja. Također toplo preporučujem nošenje SPF-a svaki dan, bez izuzetaka, čak i ako ne izlazite iz kuće.

5. JoAni Johnson

Kad sam bila mlađa, trendovi ljepote bili su zabavni i uzbudljivi. Sada je za mene to više instinktivno. Moj izgled se mijenja s mojim dnevnim obavezama ili s onim što mi donosi radost određenog dana. Trenutno tek učim stavljati umjetne trepavice.

Ljepota i ja imamo jedinstven odnos koji postaje sve jači sa svakom zarađenom linijom i borom. Kad je riječ o starenju, uključite nas više u editorijale, na modne piste, a posebno na naslovnice časopisa. Uključite i druge, a ne samo holivudske zvijezde.

Njega kože najvažniji je dio svakog beauty rituala i radije je održavam što jednostavnijom, uz svakodnevno čišćenje, hidrataciju i povremeno stavljanje maski. Uvijek počinjem s hladnom vodom, nakon čega slijedi čišćenje i toner. Važno je da se brinete o sebi fizički i psihički. Fizički volim hodanje, jednostavnu tjelovježbu i istezanje, a psihički se brinem o sebi čitajući i rješavajući križaljke.

6. Jan de Villeneuve

Prvi put sam se osjećala lijepom kada sam izabrana za kraljicu maturalne u srednjoj školi 1962. godine, ali općenito se nikada nisam htjela koncentrirati na ideju da je ljepota važna u životu.

Tijekom ranih 70-ih, modeli su se sami šminkali za fotografske kampanje, a ja bih stavljala velike umjetne trepavice na gornji i donji dio očiju, kao što je to bilo popularno u to vrijeme.

Moj pristup njezi kože uvijek je bio otprilike isti. Svako jutro nakon buđenja 25 puta poprskam lice hladnom vodom, a zatim ga navlažim. Otkad znam za sebe, prije spavanja, ponovno se hidriram, masirajući lice kremom jednu minutu.

Starenje je prirodno stanje koje trebamo priznati i prihvatiti s entuzijazmom. Divno je što su starije žene sada dio kreativne modne scene. Mislim da je dobro poticati ljude da budu svoji, bez obzira na godine, piše Vogue.