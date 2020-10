Beauty trik profesionalaca za mlađi, svježiji i odmorniji izgled

Prava kombinacija kreme za područje oko očiju i korektora postat će vaša 'šminka bez šminke' te najlakši način da svaki dan izgledate svježe i naspavano, iako to možda niste, kažu stručnjaci

<p>Pravilna kombinacija kreme za područje oko očiju i korektora tajna su svježeg izgleda bez bora i podočnjaka, kažu stručnjaci za uljepšavanje vodećeg carstva za njegu i šminkanje Mecca.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Unuka je šminkom 'pomladila' svoju baku:</p><p>Pronalaženje prave kreme za područje oko očiju zadatak je sam po sebi, ali 'prava fina znanost' leži u prepoznavanju i kupnji korektora koji pojačava razlog zašto ste odabrali kremu za oko očiju.</p><p>- Prava kombinacija postat će vaša 'šminka bez šminke' te najlakši način da svaki dan izgledate svježe i naspavano, iako to možda niste - rekli su.</p><p>Ako su vam podočnjaci najveći problem, proizvodi o kojima morate razmisliti su oni koji posvjetljuju.</p><p>- Krema s vitaminom C za područje oko očiju, Omorovicza's Illumineye C, djeluje tako da taj dio posvjetljuje, zaglađuje i hidratizira. Bogata formula pomaže smanjiti pojavu podočnjaka, natečenosti, tankih linija i bora na području područja oko očiju - rekli su.</p><p>- Illumineye C najbolje je upariti s korektorom koji je malo više u boji breskve od prirodne nijanse vaših podočnjaka jer će neutralizirati plave i sive tonove - dodali su. </p><p>- Da biste korektor primijenili za najbolji učinak, usredotočite se na najmlađe dijelove oko očiju, a to su suzno korito i vanjski kut. Ovo je jedan od najboljih načina za lažiranje osam sati spavanja jednim potezom - savjetovali su. </p><p>Dok se neki bore s podočnjacima, drugi se žele usredotočiti na bore i pobrinuti se da se vide što manje.</p><p>- Naša preporuka je uložiti u Versov Super serum za oči koji stoji 128 dolara, a obećava učvršćivanje i zaglađivanje dok u isto vrijeme osvježava i ojačava nježnu kožu na području oko očiju - kažu stručnjaci Mecca. </p><p>- Ključni sastojci unutar kreme za oko očiju trebali bi biti retinol, kurkuma koja djeluje kao snažni antioksidans i peptidi koji djeluju na smanjenje natečenosti očiju i smanjenje podočnjaka - dodali su.</p><p>Kremu biste na kožu oko očiju trebali nježno nanositi ujutro i navečer. Za prikrivanje sitnih bora oko očiju preporučili su Kosas Revealer korektor koji podjednako njeguje i prikriva nedostatke. </p><p>- Bogat je peptidima koji pojačavaju kolagen, a to pomaže da s vremenom sitne bore budu manje vidljive - pojasnili su, a prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8862069/The-ultimate-hack-looking-awake-products-banish-fine-lines-wrinkles.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>