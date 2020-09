Beauty trikovi koje treba znati - za bolji izgled i uštedu novca

Sastojak mnogih skupih preparata za usne s efektom 'plump' je cimet. Umjesto da trošite novac, u trgovinama zdrave hrane kupite ulje cimeta koje je mnogo jeftinije, a ima isti učinak, kaže vizažistica Lori Taylor

<h2>Dobar san je najvažniji</h2><p>Tajna mladolikog izgleda i zdrave kože stoga nije samo u kozmetičkim preparatima nego prije svega u okrepljujućem snu. Dok spavate, tijelo poput građevinskog radnika popravlja i obnavlja stanice i tkiva. Kada utonete u dubok san, povećava se proizvodnja hormona rasta, što ima odlučujuću ulogu u obnavljanju kože.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Što boja ruža može otkriti o ženi:</p><p>Ako ne spavate dovoljno dugo, vrijeme potrebno za regeneraciju je prekratko te koža postaje blijeda, bez sjaja, bore su izražajnije, kutovi usana spušteni, a sve to licu dodaje godine.</p><p>- Nedostatak sna smanjuje sposobnost kože da se regenerira te utječe na tonus mišića, što kao posljedicu ima blijed, beživotan i neatraktivan izgled - tvrdi dr. <strong>John Axelsson</strong> s Karolinskog instituta u Stockholmu, suautor istraživanja o povezanosti sna i izgleda. </p><p>Najveću cijenu nespavanja plaćaju koža i oči koje nakon neprospavanih noći postaju crvene i podbuhle, uokvirene crnim podočnjacima i teškim, obješenim kapcima. </p><h2>Sjajna kosa i trajna boja</h2><p>Ispiranje u jabučnom octu ima jednak učinak kao i šamponi za sjaj kose, savjetuje <strong>Kristin Ess</strong>, frizerka slavnih iz Los Angelesa. Da biste uštedjeli na boji za kosu, produljite joj rok trajanja uporabom šampona i regeneratora koji ne sadrže sulfate.</p><h2>Izvucite više od bronzera i podloge</h2><p>Trik je u tome da kupite malo tamniju nijansu od one koju inače upotrebljavate. Potom bronzer ili podlogu pomiješajte s malo hidratantne kreme dok ne dobijete željenu nijansu. Bočica podloge trajat će dulje i koži će dati lijep sjaj, otkriva vizažistica <strong>Lori Taylor</strong>.</p><h2>Iskoristite parfem do maksimuma</h2><p>Da bi miris parfema na koži trajao dulje, pulsne točke prvo premažite slojem vazelina i tako ćete usporiti isparavanje parfema. Kada je vaš omiljeni parfem pri kraju, preostale kapljice koje ne možete ispumpati izlijte u gel za tuširanje ili ih dodajte nemirisnoj kremi.</p><h2>Sapunica za manje novca</h2><p>Umjesto gelova za tuširanje kupujte sapune za tijelo - mnogo su jeftiniji, dulje traju i stvaraju manje otpada te su povoljniji za okoliš.</p><p>Umjesto svaki ili svaki drugi dan kosu perite dva puta na tjedan, a ako je korijen mastan, višak masnoće pokupite baby puderom. Rjeđe pranje godit će i vašoj kosi koju stalna šamponiranja isušuju, ali i vašem novčaniku.</p><h2>Šećerom ispolirajte lice</h2><p>Pomiješajte smeđi šećer i med te napravite gusto, slatko tijesto kojim potom dobro istrljajte kožu tijela, savjetuje vizažistica <strong>Kimara Ahnert</strong>. Kao jeftina i nježna zamjena za odstranjivače šminke može vam poslužiti dječji šampon s formulom “bez suza” čija velika bočica stoji manje od male bočice odstranjivača šminke, poručuje Ahnert.</p><h2>Iskoristite ruž i sjajilo maksimalno</h2><p>- Sjajilo za usne možete upotrebljavati i kao rumenilo te sjenilo. Sjajila i balzami u svijetlocrvenim nijansama i boji višnje istaknut će prirodan sjaj obraza. Možete nanijeti jedan ili više slojeva balzama da biste dobili željenu nijansu - savjetuje <strong>Dick Page</strong>, umjetnički direktor Shiseido Makeupa.</p><p>Kako biste spriječili da se ruž prelije preko uglova usana, možete ih obrubiti i olovkom za obrve u boji mesa čija će voštana formula spriječiti razlijevanje ruža. </p><p>Umjesto novog ruža poigrajte se nijansama koje već imate. Za prigušenu ružičastu boju kombinirajte smeđi i ružičasti. Da biste dobili boju šljive, pomiješajte crveni i ljubičasti, a boju fuksije dat će kombinacija crvenog s ružem boje koralja. Ostatke ruževa možete i odrezati te komadiće kratko staviti u mikrovalnu kako bi se rastopili i potom novi ruž ulijte u praznu kutijicu.</p><p>- Želite li da se crveni ruž jače rasplamsa, između slojeva ruža nanesite sloj pudera. Puder će izvući ulja iz ruža što će pojačati njegovu boju koja će postati duboka i mat - kaže vizažistica <strong>Chantel Miller</strong>. </p><h2>Maslinovo ulje za glatku kožu</h2><p>Nekoliko kapi ulja stavite na komadić vate te ga utrljajte, posebno na mjesta na kojima se koža prhuta ili je gruba. Potom lice nagnite nad posudu s vrućom vodom kako bi pare pomogle koži da bolje upije ulje.</p><h2>Mango i kivi umjesto pilinga za stopala</h2><p>Piling za stopala ne morate kupovati. Hrapave pete trljajte oko pet minuta korom svježeg ananasa ili kivija pa potom isperite i osušite kožu te je namažite hidratantnom kremom. U stopala utrljajte losion na bazi lanolina koji će spriječiti isušivanje kože.</p><h2>Rumenilom i sjajilom za usne istaknite oči</h2><p>Ružičasto krem-rumenilo nanesite ispod kosti obrva i iznad jagodica obraza, u obliku polumjeseca. Suptilan sjaj rumenila privući će pozornost na oči. Ispod obrva možete lagano nanijeti i sloj nježnoga ružičastog sjajila za usne koje će vizualno podignuti kapke i istaknuti oči. </p><h2>Trik kako vizualno povećati usne </h2><p>- Želite li da usne izgledaju njegovano, ali nenašminkano, ne morate kupovati ruž u neutralnoj nijansi. Spužvicu umočite u podlogu za šminku, pritisnite je na usne i sačekajte nekoliko sekundi da se osuši pa usne premažite bezbojnim sjajilom - otkriva Diorova savjetnica <strong>Shane Paish</strong>.</p><p>Sastojak mnogih skupih preparata za usne s efektom “plump” je cimet. Umjesto da trošite novac, u trgovinama zdrave hrane kupite ulje cimeta koje je mnogo jeftinije, a ima isti učinak, otkriva vizažistica <strong>Lori Taylor</strong>.</p><p>Nanesete li malo svjetlucavog sjenila u sredinu usana, one će izgledati punije. Ako malo metalik sjenila umiješate u losion za tijelo, on će tenu dati lijepu, toplu nijansu.</p><h2>Još par trikova za kosu, kožu...</h2><p>Uz nekoliko tajni i savjeta slavnih vizažista i stručnjaka uštedite novac na beauty preparatima i šminki pa, na primjer, umjesto skupih krema za hidratiziranje kože rabite vazelin. </p><p>- Upotrebljavam vazelin za usne, suhe dijelove kože, a nekad i suhe kapke. Dugo ostaje na koži, a idealan je i za osjetljivu kožu - kaže dermatologinja <strong>Amy Wechsler</strong>. Umjesto da kupujete nekoliko preparata za njegu lica i prištića, poslužite se morskom vodicom koju možete kupiti u ljekarni. </p><p>- Njome isušite prištiće i smirite osipe - savjetuje vizažistica slavnih <strong>Belinda Moss</strong>. Ruževe zamijenite balzamima u boji, pa dobivate dva u jedan. Usne će biti njegovane, ali i lijepe.</p><p>Sjajna alternativa za šampone za suho pranje je dječji puder, ističe <strong>Rita Hazan</strong>, vlasnica newyorškoga frizerskog salona Rita Hazan. A za skidanje šminke nemojte kupovati različite kreme nego vlažne maramice, kaže vizažist <strong>Tim Quinn</strong>.</p>