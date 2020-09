Radi obnove: Noktima svako malo treba pauza od gela i laka

Ako noktima treba odmor od lakova i gelova, oni će to otkriti nepravilnom teksturom, listanjem, a osušit će se i kutikula, stoga ih treba neko vrijeme pustiti da se vrate u prvobitno stanje

<p>- Nokti uzimaju kisik i nutrijente iz krvi, a ne iz zraka, stoga oni ne moraju doslovno "disati", no povremene pauze od lakova i gelova itekako su dobrodošle - istaknula je stručnjakinja za zdravlje noktiju Dana Stern iz New Yorka.</p><p>Kad im treba odmor, nokti će to sami pokazati. Naime, na njima će se vidjeti nepravilna tekstura, što je zapravo posljedica granulacije keratina, diskoloracija te dehidrirana kožica oko noktiju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Neobična manikura inspirirana hranom i biljkama</strong></p><p>Uzrok tome je nepravilna manikura, stari lak za nokte, a nokte uništiti može i krivo skidanje laka ili gela.</p><p>- Ako se prilikom odstranjivanja gela ili laka koriste izuzetno agresivna sredstva, uništit će ploču nokta te će se on lakše listati i oštetiti - komentirala je Stern. Ionako ti tretmani tanje ploču nokta, stoga on automatski postaje osjetljiv.</p><p>Predlaže da izbjegavamo čupanje kutikule, da ne čupamo i ne stružemo lak s nokta već da skidamo uz pomoć za to namijenjenih preparata. Sve to može dodatno uništiti ploču nokta.</p><p>- Aceton izuzetno isušuje nokat i kutikulu, nije dobro nokte predugo namakati u njemu - izjavila je <a href="https://www.allure.com/story/do-nails-need-to-breathe">Stern </a>za Allure.</p><p>Između manikura dobro je nokte i kožicu okolo njegovati uljima koja će ubrzati oporavak i povratak u zdravo stanje.</p>