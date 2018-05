Beba neće plakati ako je se umota u tkaninu i lagano njiše

Djeca plaču jer nisu spremna napustiti siguran i umirujući okoliš koji im osigurava maternica no rješenje leži u poticanju umirujućeg refleksa urođenog svakoj bebi, tvrdi liječnik Harvey Karp, autor knjige The Happiest Baby on the Block: The New Way to Calm Crying and Help Your Newborn Baby Sleep Longer.

- Ljudsko mladunče na svijet dolazi potpuno ovisno o drugima. S naglom navalom raznih podražaja dijete je uplašeno i treba mu umirujući i siguran ambijent, poput maternice u kojoj je donedavno boravilo. No nažalost, djeca se rađaju otprilike tri mjeseca ranije nego što su se spremna suočiti sa svijetom - kaže Karp te nastavlja kako se to događa zahvaljujući evoluciji zbog koje je ljudski mozak postao sve veći.

Foto: Promo

Zbog većeg i razvijenijeg mozga, djeca imaju veće glave i kada bi ostala još koji mjesec u maternici jednostavno bi zaglavila u porođajnom kanalu.

- Zbog preranog dolaska na svijet, djeca plaču i traže pomoć. Plakanje je prirodno i normalno i ako na njega reagirate zasigurno nećete razmaziti svoje dijete. Upravo suprotno, istraživanja su pokazala kako puštanje djeteta da plače može biti opasno te se povezuje s problemima s dojenjem pa čak i smrću u kolijevci - naglašava Karp te dodaje kako djeca samo slijede svoje instinkte, a kod umirivanja djeteta i vi biste trebali slijediti svoje, uz par trikova koji će vam to sve olakšati.

- Sva djeca imaju umirujući refleks (calming reflex), poseban refleks koji ih u maternici štiti. Tako se dijete u maternici u zadnjem mjesecu trudnoće umiruje kako se ne bi previše micalo i došlo u nepravilan položaj koji će predstavljati opasnost i za dijete i za majku tijekom poroda. Dobra je vijest da taj refleks opstaje i nakon poroda, a ‘probuditi’ ga možete uz pomoć pet jednostavnih trikova - pojašnjava doktor Karp.

Tajna je u pet slova “s”- swaddling (umatanje), side position (bočni položaj), shushing ( umirivanje djeteta izgovaranjem slova ššš), swinging ( njihanje) i sucking (sisanje).

- Prvo ‘s’ umatanje vrlo je jednostavan način za buđenje refleksa umirivanja kod djeteta. Umatanjem djeteta u tkaninu ograničava se njegovo micanje udovima zbog čega se ono osjeća sigurno, kao da je u maternici. Važno ga je samo pravilno i nježno umotati. Ako dijete prilikom umotavanja plače ili je nemirno, okrenite ga na bok (drugo ‘s’) jer dok leži na leđima može pomisliti da pada. Okretanjem na bok aktivirat ćete umirujući refleks i bez problema umotati dijete. Šuškanje, ili treće ‘s’, imitira zvuk krvi koja kola maternicom, Djeca nisu naviknula na tišinu i ona ih plaši. Četvrto ‘s’ odnosi se na njihanje koje će umiriti dijete jer je ono naviklo na stalne pokrete u maternici zbog majčinih kretnji. Naravno, njišite ga nježno i lagano te mu poduprite glavu i leđa. Jednom aktivirani umirujući refleks održat će peto ‘s’, a to je sisanje. Za bebe sisanje znači život. Koristite dude, ali samo tijekom prvih šest mjeseci jer će oko sedmog mjeseca djeca početi razvijati emotivnu vezu s dudom i bit će ju teže maknuti - savjetuje liječnik Karp.