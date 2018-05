Bez izgovora: Zdrav obrok iz termosice popije se i u žurbi

Knjiga sadrži 150 recepata za fine i zdrave smoothieje koji učinkovito potiču mršavljenje, stimuliraju rad mozga, a ima i onih koji imaju anti-age efekt.

Zdravi smoothieji doprinose i zdravlju kože i kose te organizma u cjelini. Mogu poslužiti i kao zamjena za zdrav obrok ili međuobrok, pogotovo kod ljudi koji zbog posla i obaveza nemaju vremena jesti. Fini napici su i zdrava zamjena za slatko. Pripremaju se brzo, a napraviti ih mogu svi, potreban je samo blender. Uz to, ponesete li smoothie sa sobom u termosici, imat ćete potpuni obrok koji možete popiti i u žurbi, a opskrbit će vas energijom i potrebnim nutrijentima.

Foto: Promo

Autori ističu važnost takvih pića na dnevnoj bazi jer sirova hrana ima blagotvoran utjecaj na organizam. Osim recepata, knjiga sadrži i pozitivne te potencijalno negativne aspekte pojedinih namirnica, takozvane superhrane. Kroz cijelu se knjigu protežu jednostavna objašnjenja, koja nude informacije o svakom napitku i korištenim sastojcima. Ne daje samo dobre strane namirnica, nego savjetuje i oprez kod unosa nekih od njih.

Pozitivne i negativne strane

Tako je, primjerice objašnjeno da trešnje u sebi sadrže melatonin koji pomaže pri spavanju, ali su pune šećera, a limeta je puna vitamina C, no može oštetiti površinu zubiju. Zato je, pijete li sok od limete, nakon toga preporučljivo usta isprati vodom. Brokula je pak izvor biljnih proteina te ju je korisno dodati smoothieju želite li povećati njihov unos. Autori objašnjavaju i kako očuvati zdravlje voćem i povrćem. Boja voća i povrća, navodi autor, dobar je indikator vitamina i minerala koje sadrže, zato je korisno u prehranu uvrstiti voće i povrće različitih boja. Knjiga je idealna za svakoga tko želi smršaviti i poboljšati zdravlje i način života, kao i za sprečavanje dijabetesa, poboljšanje zdravlja bubrega, mozga i probave. Vodič je za detoksikaciju i čišćenje organizma te za dobivanje važnih nutrijenata uz puno vitamina i minerala koji opskrbljuju energijom i čuvaju zdravlje. Niskokalorični napici bogati vlaknima od voća, povrća i začinskog bilja ukusan su put prema postizanju željene linije. Recepti su nešto drugačiji, no svejedno veoma ukusni i jednostavni za pripremu.

Smoothie protiv mamurluka

Korisno je da i voćni napici sadrže bar neko povrće, pa čak i ono koje se ne biste sjetili staviti u njega, poput prokulica, kineskoga kupusa, buče ili batata, predlažu autori i dodaju da je smoothieje bolje miksati sa svježim umjesto zamrznutim sastojcima. Savjetuju da za idealan lijek protiv mamurluka smiksate brokulu, cvjetaču, jabuke i naranče. Autori tvrde da su smoothieji odlični i za djecu jer im osiguravaju nutrijente potrebne za razvoj, a kroz njih im možete “podmetnuti” dnevnu dozu voća i povrća. No imajte na umu da su smoothieji samo dodatak, a ne zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu.