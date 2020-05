Beba X Æ A-12 Musk i ostala neobična imena djece poznatih

Ime koje su Elon Musk i glazbenica Grimes dali svom prvom djetetu već danima inspirira internet. No oni nisu jedini iako je do sad njihov odabir najposebniji.

Njihovo dijete je dobilo ime X Æ A-12 Musk po želji mame Grimes.

Ona je na svom Twitteru podijelila značenje imena:

'X označava nepoznatu varijablu, Æ je vilenjačko pisanje AI, što simbolizira ljubav i umjetnu inteligenciju, A-12 je prošla verzija zrakoplova SR-17, njihove omiljene letjelice koja nema oružja ni obrane, ali je jako brza. Odlična u borbi, ali bez nasilja'. A-12 je ujedno i dio letjelica kodnog imena Archangel, a Grimes kaže da joj se tako zove omiljena pjesma.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)