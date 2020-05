Veliki vodič: Učenici će jesti u klupama, neće biti tjelesnog

Djeca koja sutra dođu u školu neće naći onu koju su napustili. Neće biti ništa katastrofično, ali neće biti ni isto, kaže dr. sc. Giovanna Kirinić, pedagoginja u zagrebačkoj Osnovnoj školi “Ivo Andrić”.

I u toj školi su pripremljeni za povratak djece u škole nakon potpunog zatvaranja 16. ožujka zbog epidemije korona virusa. Napravljeni su opširni planovi za rad u učionicama u sljedeća dva tjedna, koliko traje period povratka prema prvim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. No zbog vrlo rigidnih uputstava većina je roditelja od toga odustala.

- Ma i ta dva sata nam puno znače. Ne bojimo se, mala smo sredina i djeca nam se i tako druže svakodnevno. Značit će nam ta dva sata da učiteljica barem obradi ili ponovi dio gradiva, domaću zadaću ćemo mi s djecom riješiti. Dosadilo nam je više ovako. Ima roditelja koji neke stvari i ne znaju objasniti - govori nam jedna mama u Imotskoj krajini.

A kako će izgledati sama nastava u školama? Prema preporukama HZJZ-a, bilo je važno organizirati da u jednoj učionici bude najviše devetero djece uz jednu učiteljicu, da se djece na susreću po hodnicima, da se škola temeljito dezinficira, da grupe u koje budu podijeljeni učenici i učitelji ne dolaze u kontakt čak ni pri ulasku i izlasku iz škole. Maske i rukavice ipak ne trebaju nositi ni djeca ni učitelji.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Spremačice će čistiti toalete nakon svakog korištenja te na odmorima

- U mojem 4. razredu bit će četvero učenika i ja. Učenici će u školu ulaziti u 8 i u 8.15, a imamo i dva ulaza, tako da se grupe koje dolaze u isto vrijeme doslovce neće susretati. S obzirom na to da nas je malo, svaka skupina ima za korištenje jedan toalet. Tako djevojčice iz razreda u tom toaletu koriste jedan zahod, a dječaci drugi. Čistačica poslije svakog korištenja zahod čisti i dezinficira. Podovi i zahodi se čiste i nakon svakog odmora - opisala nam je Nikolina Matovina-Hajduk, učiteljica razredne nastave u zagrebačkoj OŠ “Pavlek Miškina”.

Djeci koja dolaze u školu roditelji će svako jutro mjeriti temperaturu, a učitelji će je mjeriti po dolasku u školu. Na ulazu u školu djeca obuvaju papuče. U nekim školama nabavili su i posebne otirače za cipele natopljene dezinficijensom, a sve škole opremljene su s dovoljno dezinficijensa, rukavica i maski. Potom slijedi pranje i dezinfekcija ruku te odlazak u razred. Svako dijete imat će svoje mjesto na kojem će ostati u ova dva tjedna, koliko traje prvi period povratka u škole.

U školama koje imaju i produljeni boravak kuhinja će sigurno raditi, a bit će otvorena i u nekima gdje nema boravka. Djeca mogu donositi i svoju užinu.

- No, prema uputama HZJZ-a, jede se u razredu. Obroke će do razreda dovoziti kuharice. Mi učiteljice ćemo servirati obrok djeci na njihovoj školskoj klupi, odnosno na svojem će mjestu jesti užinu koju si donesu, Već smo zadužili jednokratne rukavice i maske - kaže nam Matovina-Hajduk, a tako su se organizirali i u drugim školama.

Što se tiče tjelesne kulture, ona se neće izvoditi u školi, no učitelji su dobili naputak da izvode djecu na igranje svaki dan po pola sata.

Foto: Dreamstime

- To će zaista biti problem. Naime, mi bismo trebali djecu pod strogim pravilima izvoditi na igralište gdje od jutra na igranje dolazi jako mnogo djece. Kakva je to zaštita? Osim toga, dok mi u školama moramo provoditi izuzetno stroge mjere, igrališta i parkovi su otvoreni. Dijete u školi mora istrpjeti ograničenja, dezinfekcije itd., a potom doslovce iz škole može otići među svu drugu djecu - ističe Matovina-Hajduk.

Što se tiče same nastave, prema najavama, pratit će se “Škola na Trećem” i prema njoj zadavati zadaci. No djeca koja u školu dolaze samo na dva ili tri sata, i dalje će kod kuće morati rješavati zadaće. Mnogi učitelji planiraju istovremeno voditi sat u razredu i online za one koji su kod kuće, preko dosad uhodanih platformi. Tek treba vidjeti kako će sve to funkcionirati.

- Ograničavanje, u smislu socijalne distance, je problematično i bit će teže izvedivo. Izostavljamo krajnji cilj: psihičko zdravlje i preživljavanje djece u ovoj situaciji. U ovom trenutku to će biti možda važnije od nastavnog sadržaja. Za one učenike koji dođu u školu, napravit ćemo sve da im bude ugodno, iako će osjetiti da je ovo nova situacija. Morat ćemo reagirati na promjene u rutini i ponašanju djece. Samo sa zadrškom ćemo moći pristupiti obnovi odnosa prema školi, djeci, radnim navikama. Zbog nedavnih događaja virusne zaraze, a zatim i potresa, djeci je urušen jedan dio njihove stvarnosti koji im je davao čistu strukturu i veliki osjećaj sigurnosti, a to su rad i odnosi u razredu. Za njih je to velika neugodna promjena. Očekujemo milijun pitanja, potrebu za ljubavlju, sigurnošću. Dio djece ne osjeća se ugodno ni zbog ogromnog digitalnog pritiska. Poruka će biti: tu smo, vidimo te, čujemo, i to je za njih trenutno najvažnije - zaključuje pedagoginja dr. sc. Giovanna Kirinić.

Moraju imati posebne papuče za školu, cipele će na ulazu spremati u plastične vrećice

Na ulazu u školu djeca obuvaju papuče, a cipele spremaju u plastičnu vrećicu, koju potom trebaju čvrsto zavezati. U nekim školama nabavili su i posebne otirače za cipele natopljene dezinficijensom. Nakon što se presvuku, djeca dezinficiraju ruke i učitelji ih odvode u razred. Roditelji, niti bilo tko tko nije zaposlenik ili učenik, ne smiju ulaziti u školu. Djeci možete spremiti i maramice te vlažne maramice, iako bi sve škole morale imati sapun i toaletni papir.

Foto: Dreamstime

Dijete može ponijeti svoju užinu, jede u klupi u kojoj i sjedi

Djeca mogu donositi svoju užinu ako nisu na školskoj prehrani. No blagovaonice zasad neće biti otvorene. Budući da dio djece ostaje i na produljenom boravku, svi obroci pripremaju se u školi, ali se jedu u učionici. Hranu kuharice dovoze do učionice i onda ih učenicima na klupe koje koriste stavljaju učitelji. Djeca koja imaju svoju užinu također jedu na svojoj klupi. Razredi se čiste prije i poslije nastave.

Knjige mogu ostati u školi ako nema domaće zadaće

Dio djece ostaje u produljenom boravku, gdje će dovršiti zadaće za taj dan. Oni koji su samo u razrednoj nastavi, u školi će biti dva ili tri sata i zadaće će morati završavati kod kuće. U školi se neće raditi predmetni i izborni predmeti, vjeronauk, glazbeni i strani jezik, nego se to radi, kao i dosad, na daljinu. Školske knjižnice zasad se neće otvarati. Učitelji će raditi prema ‘Školi na Trećem’ i najavili su da će smanjivati zadaće.

U škole se vraća vrlo malo djece, ovakav raspored trajat će dva tjedna, do 25. svibnja

U Gradu Zagrebu čak 95 posto roditelja javilo je da neće slati djecu u školu. To je oko 1700 učenika od njih 32.500 u nižim razredima. U Splitsko-dalmatinskoj županiji u škole će se vratiti 179 učenika. U 38 škola nema prijavljenih đaka. U Krapinsko-zagorskoj županiji na nastavu sutra dolazi 26 učenika, u devet od 33 osnovne škole. U sljedeća dva tjedna, ovisno o tome kakva će biti daljnja situacija, odlučit će se o daljnjem rasporedu. Do 20. svibnja u školu se neće primati nova djeca.

Foto: Dreamstime

Psihološka pomoć za djecu, roditelje i nastavnike

Stručne službe također se vraćaju u školu u ponedjeljak te će pedagoginje, psihologinje i druge stručne suradnice i suradnici biti na raspolaganju djeci, ako ih škole imaju. Uz to, na stranicama Škole za život objavljeni su kontakti psiholoških timova za sve županije koji su dostupni učenicima, roditeljima i nastavnicima, a te kontakte većina je škola objavila i na svojim službenim internet-stranicama.

Temperatura se mjeri svaki dan prije škole

Djetetu koje dolazi na nastavu roditelj svako jutro mora izmjeriti temperaturu. Ako ima povišenu temperaturu, roditelj ga ne smije dovoditi u školu te odmah mora dojaviti ravnateljici škole ili učiteljici, ovisno o uputama iz škole, kao i djetetovu pedijatru ili liječniku. Učitelji temperaturu mjere u školi prije nastave. HZJZ preporučuje dvotjednu izolaciju za cijelu grupu ako dođe do povišene temperature.