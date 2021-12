Osim jezika, bebe još u maternici pamte melodije koje s lakoćom prepoznaju par mjeseci nakon rođenja, pokazala je studija finskog Sveučilišta Helsinki.

POGLEDAJTE VIDEO: Napravila manikuru novorođenčetu

U istraživanju je 10 majki u posljednjem tromjesečju trudnoće puštalo svojim nerođenim bebama uspavanku 'Twinkle Twinkle Little Star'. Nakon rođenja znanstvenici su testirali reakciju beba na istu uspavanku snimajući mozak.

Kod beba koje su redovito slušale uspavanke uočili su pojačanu moždanu aktivnost za razliku od beba koje su je po prvi put čule. Isti test ponovili su i četiri mjeseca kasnije, a dobili su gotovo identične rezultate.

Također, primijetili su da što je majka češće bebi puštala navedenu melodiju, to je električni signal u mozgu bio jači.

- Mozak fetusa unatoč tome što se još razvija, pamti zvukove, a da to ni ne zna. Prilikom puštanja poznate melodije oni ih se prisjećaju, ali ne kao što to rade odrasli. To je više nesvjesno - istaknula je koautorica studije Minna Huotilainen.

Trudnice bi mogle nerođenim bebama pjevati određenu melodiju, a istu iskoristiti i nakon rođenja. Ako je dijete pod stresom ili uznemireno, ta bi ga melodija mogla podsjetiti na umirujuće okruženje koje je imalo u maternici, objasnio je koautor studije Eino Partanen.

Iako sve više istraživanja potvrđuje da nerođene bebe uče još u maternici, stručnjaci tvrde da se s time ne treba pretjerivati jer bi mogli narušiti normalan razvoj.

- Iako fetus može učiti, to ne znači da ga treba učiti na silu. Već u maternici dobiva dovoljno podražaja, a svaki dodatni može biti kontraproduktivan pa ne treba pretjerivati - tvrdi Janet DiPietro, psihologinja s američkog Sveučilišta Johns Hopkins, piše The Washington Post..

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU KEREKESH SHOWA NA NAŠEM YOUTUBE KANALU: