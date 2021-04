Bebe puno kakaju i to u širokoj paleti boja, od žute do zelene, te se zbog toga roditelji mogu zabrinuti. Sve bebe odmah nakon rođenja imaju jako tamnu stolicu. Međutim, vjerovali ili ne bebina prva kakica ne smrdi. Tek nakon što počnete hraniti bebu, počinju dobivati bakterije u crijevima što izlučevinama daje taj poznati smrad. Ovo je samo jedna od mnogih zapanjujućih stvari koje možda i niste znali o novorođenim bebama.

1. Bebe imaju drugačija koljena

Kada se beba rodi njezina koljena nisu ista kao i kod druge djece i odraslih. Budući da je kost vrlo kruta i sklona lomljenju, to može otežati proces rađanja i nanijeti ozljede. Zbog toga su koljena bebe građena od hrskavice tj. od istog tkiva koje čine nos i uši odraslih osoba. Tek nakon šestog mjeseca života, koštane strukture polako se formiraju. Oko treće godine hrskavica na koljenima počinje srastati u kost, a sve hrskavično tkivo spoji se tek oko 10. godine.

2. Imaju puno više kostiju od nas

Bebe se rađaju s 300 kostiju, a po odrastanju čovjek ih ima 206. Većina kostiju u tijelu po rođenju je samo hrskavica koja sraste u procesu okoštavanja. Taj proces okoštavanja je i razlog zašto bebe imaju mekana mjesta. I taj proces okoštavanja traje do 20. godine kada se formiraju sve kosti u tijelu. Cijeli postupak će biti završen dok napune 25 godina, nakon čega kosti više ne mogu rasti.

3. Možda puno plaču, ali nemaju suze

Suzni kanali beba i dalje se razvijaju nakon rođenja, tako da beba kada plače, plače bez suza. Bar ne u većoj količini suza. Naime, po rođenju, suzne žlijezde rade, ali proizvode manje suza, tek toliko koliko je potrebno da se oči vlaže.

Većina beba počinje suziti od prvog do trećeg mjeseca, kada se počinje proizvoditi više suza. Iako možda još nemaju suze, novorođenčad obično plaču dva do tri sata dnevno. Ponekad to čine bez razloga, a nekad zapravo pokušavaju komunicirati s vama.

4. Bebe prepoznaju majčin glas

Kada čuje majčin glas novorođenče se okreće. To nije nikakva slučajnost, male bebe vrlo brzo prepoznaju majčin glas. Na taj se zvuk bebe naviknu kada počinju čuti, što je već u 18. tjednu trudnoće. S 24 tjedna beba je još osjetljivija na zvuk, a oko 25. i 26. tjedna beba počinje reagirati na zvukove iz okoline što je stvarno fascinantno.

Mamin glas je ono čemu je beba najizloženija i zato nas ne čudi što na njega odmah reagira. Ako nerođenoj bebi u trbuhu govori i tata moguće je da će beba i na njegov glas odmah reagirati.

5. Sjećaju se što su okusili u maternici

U maternici je dijete okruženo amnionskom tekućinom. Tekućina je aromatizirana hranom i pićima koje majka konzumira. U 21. tjednu unutar majčine utrobe, beba može okusiti ono što njihova majka jede i pije. Kada se rode, vjerojatnije će preferirati ono što je njihova majka jela tijekom trudnoće.

6. Sjećaju se i zvukova koje su čuli dok su bili u maternici

Ako majka pušta pjesmice bebi dok je u maternici, ona ih se još uvijek može sjećati kao novorođenče. Studija je pokazala da mozak beba koje su čule određenu melodiju neposredno prije rođenja snažnije reagiraju na melodiju neposredno nakon što su se rodile i nakon 4 mjeseca.

7. Neke bebe mogu imati glavu neobičnog oblika

Novorođenče rođeno vaginalno može imati stožastu glavu. Na sreću, u nekoliko tjedana nakon rođenja glava će poprimiti lijep okrugao oblik, no važno je tijekom prvih mjeseci voditi računa o tome da beba nije kontinuirano na leđima kako joj glavica ne bi postala spljoštena.

8. Mogu spavati čak i otvorenih očiju

Iako to možda zvuči čudno, zapravo se toga ne treba bojati. Neke bebe spavaju s otvorenim očima, kao rezultat medicinskog stanja zvanog lagoftalmus. Razlog zbog kojeg bebe mogu spavati s otvorenim očima nije poznat, ali to može biti povezano s njihovim jedinstvenim ciklusima spavanja i provođenjem više vremena u REM snu nego odrasli. No to je bezopasno, prilično uobičajeno i ne ukazuje na problem sa spavanjem.

9. Mogu puno više kihati

Kihanje pomaže bebama da pročiste zagušenje i čestice koje se nalaze u nosnim prolazima, a budući da su ti prolazi sitni u usporedbi s odraslim osobama, lakše se začepljuju i potrebno ih je češće pročišćavati. Osim ako kihanje ne prate i drugi simptomi poput temperature ili gubitka apetita, to je zdrav i važan znak da živčani sustav vaše bebe ispravno radi.

10. Kosa im se brzo mijenja

Većina bebi rodi se s malo ili nimalo kose. Toga se ne trebate brinuti. Bez obzira na količinu kose s kojom se beba rađa, ona se mijenja. Crne bebe mogu postati plavokose i obrnuto. Sva kosa s kojom se dijete rodi postepeno nestane. Bebe u prvim mjesecima brzo gube kosu zbog naglog pada razine hormona trudnoće no kada se hormoni stabiliziraju kosa ponovno počinje brzo rasti.

11. Oči im mogu gledati u križ

Bebe se ne rađaju sa savršenim vidom, tako da se u prva četiri mjeseca njihove oči mogu kretati neovisno jedno od drugog ili gledati u križ dok ne dobiju kontrolu mišića i nauče kako se fokusirati. Za većinu beba to je normalno, no ako su im oči još prekrižene i s četiri mjeseca treba se obratiti pedijatru, jer bi to mogao biti znak neurološkog, a ne problema s očnim mišićima koji se zovu strabizam. Strabizam pogađa do 5 posto djece i može narušiti vizualni razvoj.

12. Bebe se rađaju s velikim očima

Bebe se uvijek rađaju s velikim očima, a to je zato što su oči jedini organ koji ne raste nakon rođenja. Očna je jabučica cijeli život iste veličine. Kada se beba rodi, većina oka ispunjena je šarenicom i zjenicom s vrlo malo vidljive sljepoočnice. Iako očna jabučica ne raste, vid se intenzivno razvija tijekom prvih mjeseci. Po rođenju novorođenče reagira na svjetlo i mrak i na kontrast crno-bijelo dok već s četiri mjeseca može raspoznati boje.

13. Fizički komuniciraju

Iako ne mogu govoriti, bebe i dalje mogu komunicirati fizički. Mašući, klimajući, pokazujući, i sl. Istraživanja pokazuju da će bebe koje više komuniciraju fizički bolje komunicirati i verbalno.