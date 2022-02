Disko eru obilježio je legendarni Bee Gees. Bend su osnovala trojica braće, Barry, Robin i Maurice Gibb. Postali su jedna od najvećih glazbenih atrakcija svih vremena. U povijest su se upisali pjesmama "Stayin' Alive", "How Deep Is Your Love", "Night Fever" i "More Than a Woman", a i danas se mnogi hvale svojim plesačkim sposobnostima, "ljuljajući" se baš na njihove hitove.