Beethoven skladao jednu od najpoznatijih skladbi jer je zaboravio rođendan ljubavnici

Beethoven je na današnji dan, 27.04. skladao minijaturu 'Za Elizu', a singl 'We Are the World' probio se na čelo američke ljestvice. Stigao revolucionarni računalni miš

Ludwig van Beethoven skladao je minijaturu 'Za Elizu' (originalni naslov klavirske dionice bio je 'Bagatelle No. 25'), koja je bila rođendanski dar djevojčici Elizi, baš na njezin rođendan 27. travnja 1810., jer je zaboravio kupiti dar. To je jedno od njegovih najpoznatijih djela. Iako mnogi sumnjaju kako je Eliza ustvari bila njegova ljubavnica Tereza, pravim imenom Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza, izvorni zapis skladbe je izgubljen, te njihove sumnje vjerojatno nikad neće biti potvrđene. Therese je inače bila kći bečkog trgovca Jacoba Malfattija von Rohrenbacha, a Beethoven ju je zaprosio iste te godine, ali ga je ona odbila i poslije se udala za austrijskog političara Wilhelma von Droßdika. Niti Beethovenovi učenici niti današnji znanstvenici nemaju siguran odgovor na pitanje tko je bila 'Elise'.