Ben Fogle je pred punom dvoranom HNK2 oduševio sve i obilježio prvi dan Greencajta

Nakon otvorenja šestog izdanja Greencajta, prvi dan najveće regionalne konferencije održivosti i zelene tranzicije obilježila su predavanja i razgovori koji su otvorili neka od ključnih pitanja današnjice - od održivog poslovanja do umjetne inteligencije, odgovornosti kompanija i budućnosti društva.

Posebnu pažnju publike privuklo je gostovanje Bena Foglea, svjetski poznatog britanskog avanturista, autora i jednog od najprepoznatljivijih BBC-jevih televizijskih lica, koji je pred prepunom dvoranom HNK2 održao inspirativno predavanje „New Lives in the Wild: Beyond the Map“. Kroz osobne priče i iskustva iz najudaljenijih dijelova svijeta, Ben Fogle govorio je o ljudima koji su odlučili živjeti drugačije, izvan ustaljenih okvira modernog društva, ali i o odnosu čovjeka prema prirodi, zajednici i vlastitim vrijednostima.

Njegovo predavanje otvorilo je i šire pitanje možemo li jednako tako zamisliti drugačije modele razvoja, poslovanja i budućnosti planeta. Fogle je ovom prilikom poručio: „U vremenu sve veće polarizacije trebamo ponovno učiti slušati jedni druge, poštovati različita mišljenja i ostati otvorenog uma. Jednako tako, ne smijemo odustati od planete. Priroda ima nevjerojatnu sposobnost obnove, a na nama je odgovornost da djelujemo, vodimo primjerom i ostavimo svijet u boljem stanju za generacije koje dolaze.“

Veliki interes izazvali su i nastupi Juana Verdea, međunarodno priznatog stratega za održivi razvoj i bivšeg savjetnika američkih administracija, koji je govorio o globalnoj energetskoj tranziciji i klimatskim politikama, kao i Marge Hoek, jedne od vodećih svjetskih stručnjakinja za održivo poslovanje, koja je otvorila teme održivog liderstva, regenerativne ekonomije i budućnosti biznisa. Među istaknutijim razgovorima prvog dana bio je i onaj s Emilom Tedeschijem, predsjednikom Uprave Atlantic Grupe, koji je kroz osobne uvide govorio o poslovanju, odgovornosti i dugoročnom razvoju kompanija u vremenu sve bržih promjena.

Drugi dan Greencajta otvorilo je predavanje „Trust or Chaos: Samo zato što AI može – treba li?“, u sklopu kojeg je Kay Firth-Butterfield istaknula: “Danas sve više koristimo umjetnu inteligenciju, a sve manje propitujemo njezine posljedice. Najveći problem nije tehnologija, nego činjenica da smo prestali kritički razmišljati o tome kamo nas vodi.”

Veliku pažnju drugog dana zasigurno će privući i dr. Lollie Mancey, koja će kroz live razgovor s odgovornim AI companionom Anyom istražiti trenutak u kojem umjetna inteligencija prestaje biti samo alat i postaje sugovornik, suputnik pa čak i ogledalo društva. Predavanje će otvoriti pitanja mogu li strojevi pokazivati brigu, imati vrijednosti te razumjeti emocije, granice i odgovornost.

Program drugog dana donosi i razgovore o generacijskim razlikama i novim očekivanjima koje donose Gen Z i baby boomeri, dok će panel „Od održive destinacije do održive zajednice“ otvoriti pitanje kako turizam može postati pokretač razvoja lokalnih zajednica, očuvanja autentičnosti i kvalitetnijeg života izvan turističke sezone. Posebnu pažnju publike privlači i današnje gostovanje Simona Reevea powered by HTZ, jednog od najpoznatijih svjetskih putopisaca, autora i BBC-jevih dokumentarista, čija predavanja o klimatskim promjenama, globalnim izazovima i budućnosti planeta pune dvorane diljem svijeta.

Greencajt se održava od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, a sve informacije o programu dostupne su na službenoj web stranici.