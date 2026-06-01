Ben Fogle stigao u Hrvatsku: Preveslao ocean, bio na Mount Everestu, a sad je otkrio Istru!

Postoje mjesta koja osvajaju na prvi pogled, a postoje i ona koja ostaju u sjećanju dugo nakon povratka kući. Upravo takvu Istru upoznao je britanski avanturist, putopisac i televizijski voditelj Ben Fogle tijekom svog nedavnog posjeta Hrvatskoj.

Poznat milijunima gledatelja po BBC-jevu serijalu New Lives in the Wild, u kojem istražuje ljude koji su odabrali živjeti bliže prirodi i dalje od užurbanog modernog svijeta, Fogle je ovih dana obišao neke od najposebnijih istarskih lokacija - od Pule i Brijuna do Rovinja, Motovuna, Grožnjana i Momjana.

Ben Fogle Hrvatsku poznaje i iz ranijih posjeta. Prije dvije godine obišao je Međimurje i Park prirode Papuk, a boravio je i u Zagrebu kao gost Greencajt festivala. U hrvatsku se metropolu vraća ponovno 1. lipnja, kada će na ovogodišnjem Greencajt festivalu održati predavanje o održivosti, životu bliže prirodi i iskustvima koja je stekao tijekom svojih brojnih ekspedicija. Njegova povezanost s Hrvatskom seže još dalje u prošlost - tijekom studentskih dana, za vrijeme ratnih zbivanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, sudjelovao je u dostavi humanitarne pomoći.

Posjet je započeo u Puli, gradu koji na jedinstven način spaja više od dvije tisuće godina povijesti. Arena, jedna od najbolje očuvanih rimskih građevina na svijetu, i austrougarske utvrde na Verudeli svjedoče o bogatom nasljeđu ovog kraja. U Aquariumu Pula, smještenom u nekadašnjoj vojnoj utvrdi, upoznao je i projekte zaštite morskih kornjača te očuvanja morskog ekosustava - primjer uspješnog povezivanja baštine, edukacije i održivosti.

Poseban dojam ostavili su na njega Brijuni, jedinstveni spoj prirodnih ljepota, bogate povijesti i pažljivo očuvanog prostora.

No ono što ovu regiju čini posebnom nisu samo krajolici. To su ljudi i proizvodi nastali iz stoljetnog odnosa prema zemlji. Na obiteljskom imanju Chiavalon kraj Vodnjana upoznao je proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja koje se danas ubraja među najcjenjenija na svijetu, a nastaje prema principima poštovanja prirode, tradicije i lokalne zajednice.

Foto: Greencajt

Ako postoji grad koji utjelovljuje romantiku Mediterana, onda je to Rovinj. Šetnja kamenim ulicama staroga grada, pogled prema crkvi svete Eufemije i priča o batani, tradicionalnom rovinjskom brodu koji je danas dio UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine, otkrivaju grad koji je uspio sačuvati svoj identitet unatoč globalnoj popularnosti.

- Proputovao sam neka od najudaljenijih mjesta na svijetu, ali ono što danas najviše tražim nisu spektakularni prizori nego mjesta koja su ostala vjerna sebi. Upravo to sam pronašao u Istri - osjećaj autentičnosti koji se ne može stvoriti umjetno - rekao je Fogle.

Put ga je zatim odveo prema Motovunu, jednom od najljepših srednjovjekovnih gradića u Hrvatskoj. Pogled na Motovunsku šumu podsjetnik je na jedno od najpoznatijih prirodnih bogatstava ovog kraja - tartufe, čije se znanje pronalaska i danas prenosi s generacije na generaciju.

Foto: Greencajt

Posjet vinariji Fakin otvorio je još jedno važno poglavlje istarske priče – ono o teranu, sorti koja je postala simbol unutrašnjosti poluotoka.

Završetak putovanja među brežuljcima Grožnjana i Momjana pokazao je zašto se Istra često opisuje kao jedna od najljepših hrvatskih razglednica. Grožnjan, grad umjetnika, primjer je uspješne revitalizacije kulturne baštine, dok Momjan i njegovi vinogradi pričaju priču o malvaziji, jednom od najprepoznatljivijih hrvatskih vina.

- Željeli smo da Ben Fogle upozna Istru onako kako je doživljavaju njezini stanovnici - kroz ljude, njihove priče i proizvode koji nastaju iz poštovanja prema prirodi i tradiciji. Upravo takve autentične priče želimo predstaviti kroz Greencajt jer vjerujemo da danas imaju veću vrijednost od bilo koje klasične turističke razglednice. Materijali koje smo snimili pokazat će međunarodnoj publici Istru kao regiju vrhunske gastronomije, održive proizvodnje i iznimnih ljudi koji su njezin najveći kapital - istaknula je Mirjana Glavak, programska direktorica i jedna od organizatorica Greencajt festivala.

Foto: Greencajt

Cristina Vojić Krajcar iz Turističke zajednice Istarske županije naglasila je kako upravo ovakve suradnje omogućuju predstavljanje destinacije na autentičan i vjerodostojan način.

- Današnji putnici traže iskustva koja imaju stvarnu vrijednost i povezuju ih s lokalnom zajednicom. Suradnja s Benom Fogleom prilika je da pokažemo ono što Istru čini posebnom - spoj vrhunske gastronomije, očuvane prirode, bogate kulture i ljudi koji s ponosom čuvaju svoj identitet. Vjerujemo da upravo takve priče ostavljaju najjači dojam i dugoročno grade prepoznatljivost Istre na međunarodnom tržištu - rekla je Cristina Vojić Krajcar.