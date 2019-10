Bend za svadbe: Trio Marinero ‘pali’ jednako kao i prvog dana

Kada su prije 17 godina osnovali Trio Marinero, nisu si sanjali kako će jednog dana postati najpopularniji "svadbeni" bend.

Po najvećem katalogu glazbenih sastava za vjenčanja i ostale prigode i fešte (na Svirka.info) te glasovanju između 300-tinjak konkurenata, senjski dečki zasjeli su na prvo mjesto. Od prvog koncerta na Vratniku, davne 2002., kada su bili uvjereni "da će od njih nešto biti" nitko nije mislio "ovako veliko". No današnji angažmani pet puta tjedno te putovanja duž obale, ali i širom Slovenije i BiH, nisu ih umorili.

Njihova famozna autorska pjesma "Hvala ti što postojiš" ima blizu dva milijuna pregleda na društvenim mrežama te ih je lansirala među zvijezde.

- To je pjesma koju mnogi naši kolege sviraju mladencima za prvi ples. Super nam je to, pjesma je od srca. Uz nju se sjetimo i mnogih anegdota vezanih za mladence, poput one kad je Sanjin tri put upoznavao mladu. Svaki put bi ga srdačno pozdravila i pohvalila pjesmu, a on se svaki put predstavljao kao da je vidi prvi put. Toliko je svadbi i ljudi prošlo kroz naše svirke, nemoguće je sve to memorirati - zadirkuju se nasmijani Domagoj Biondić, Sanjin Milanović i Marko Rukavina, koji od malih nogu žive za muziku. Njihov miješani žanr (klavijature, gitare, saksofon, trube) obuhvaća sve, od popa, rocka, zabavnih, narodnih, domaćih, stranih, obrada, no i autorske pjesme objedinjene na albumu "Vila Velebita", uglavnom ljubavne.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Da im nije teško gotovo svakodnevno putovati i svirati i po osam sati u komadu, slažu se jednoglasno.

- Ma navikli smo. Najvažnije je odradit posao kako treba, a mi to volimo - kažu dečki koji ne piju alkohol jer im ne treba.

Vole to što rade, a posao im uvelike olakšava podrška obitelji, supruga i djece.

- Roditelji su nas sve uvijek podržavali, neki iz obitelji su i sami imali ljubav prema glazbi, pjevali u klapi. Čak smo i supruge upoznali na druženjima, kroz svirku - kažu. Iako bi voljeli što više biti doma uz obitelj i djecu, svi imaju razumijevanja za njihov posao.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: