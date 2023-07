Berlinski zid opet je simbolički srušen na koncertu Pink Floyda

Devet mjeseci nakon pada Berlinskog zida, održao se koncert Pink Floyda, 21. srpnja 1990. godine na slobodnom terenu između Potsdamer Platza i Brandenburških vrata. Poanta i glavna ideja koncerta najbolje se može vidjeti u pjesmi i spotu "Another Brick In The Wall, Part 1", u kojoj protagonist Pink pjeva o ocu koji je otišao u rat i nikad se nije vratio. Na koncertu je napravljena cijela scenografija. Cigle od stiropora u kombinaciji s pravim ostacima zida činile su svojevrsnu repliku Berlinskog zida. Hollingsworth je uz pomoć Rogera Watersa, čija je ideja i bila održati ovaj koncert, doveo gostujuće umjetnike, među kojima su bili The Band, The Hooters, Van Morrison, Thomas Dolby i još mnogi drugi. Leonard Cheshire otvorio je koncert puhanjem u zviždaljku iz Prvog svjetskog rata. Pjesma "The Wall" bila je najznačajnija izvedba večeri i označila je cijeli događaj. A na kraju dvosatne predstave, uz riječi: "Rušite zid", umjetna gigantska građevina je pala i oživjela sjećanja. Finale koncerta može se shvatiti kao povijesna grupna terapija za ponovno ujedinjenje Njemačke. Publika je podivljala. Zajedno su, još jednom, srušili Berlinski zid.