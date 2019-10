Beskućnica dobila prvu gažu i oduševila publiku Puccinijem

Beskućnica iz Los Angelesa s božanstvenim glasom, Emily Zamourka (52), nastupila je u subotu u San Pedru na festivalu ‘Little Italy’ s arijom iz Puccinijeve opere, istom onom s kojom je osvojila društvene mreže nakon što su policajci podijelili snimku na kojoj pjeva na postaji Metroa. Oduševljena publika nagradila ju je gromoglasnim pljeskom. To je bio njezin prvi nastup nakon virtualne slave, na poziv domaćina festivala, gradskog vijećnika Los Angelesa, Joea Buscino.

- Tako mi je drago da sam svojim glasom mogla dotaknuti vaša srca. Hvala vam za to što se događa. Nisam profesionalna pjevačica i jako sam kritična prema tome kako ću zvučati. To se mora otpjevati ispravno. Nije lako, zato ću se danas ispričati, jer ste vjerojatno mislili da ću doći s novim repertoarom. No, bit će to ista pjesma preko koje ste me upoznali u podzemnoj - kazala je publici prije nastupa žena koja je oko dvije godine živjela kao beskućnica.

Zamourka je Ruskinja, koja je u SAD doselila prije 24 godine. Završila je na ulici nakon što nije mogla platiti visoke troškove liječenja zbog svojih zdravstvenih problema. Umjetnica koja je davala satove piana i violine, morala je raditi po nekoliko poslova da bi spojila kraj s krajem. Posebno teško se snalazi otkad su joj vandali prije dvije razbili violinu s kojom je kao ulična sviračica zarađivala na ulici.

- To je bilo moje blago, od tuda je dolazio sav moj prihod, violina mi je bila sve - kazala je medijima, dodavši da je instrument bio vrijedan 10.000 dolara. Jednog je dana svirala na ulici, kad joj je jedan čovjek samo zgrabio violinu i pobjegao. Ljudi su potrčali za njim, ali on je onda instrument bacio na zemlju i uništio ga.

- Tako sam postala beskućnica. Netko tko ne može platiti niti jedan račun, pa ni rentu za stan - ispričala je Zamourka. Još je neko vrijeme svirala električnu violinu, no nakon što ju je netko gurnuo pored autobusa i slomila je ručni zglob, više je nije dotakla. Nakon toga je morala iseliti iz stana i kartoni su joj postali madrac na parkiralištu.

Iz ureda vijećnika Buscaino koji je bio domaćin njezinog nastupa kažu kako rade na tome da joj grad pronađe smještaj. U međuvremenu je pokrenuta i GoFundMe kampanja, kojom se prikupljaju sredstva da se makne s ulice i nabavi violinu i na tom je računu već više od 72.000 dolara (oko 486.000 kuna), a postavljeni cilj je 75.000 dolara (oko 506.000 kuna), piše Daily Mail.

Dobra vijest je i da joj je producent Joel Diamond, inače nominiran za Grammyja, nakon što je čuo njenu snimku na internetu, ponudio ugovor za snimanje cd-a. U poruci koju joj je poslao kazao je da želi snimiti kombinaciju klasike i elektroničke glazbe, koju bi nazvao ‘Paradise’. Medijima je rekao kako ima dvije pjesme spremne, ali nije imao umjetnika koji ih može izvesti, pa je Zamourka došla u pravi čas.

Diamond u glazbenoj industriji traje već 50 godina i jedan je od najzaslužnijih za to što je glumac David Hasselhoff izgradio glazbenu karijeru.