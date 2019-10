Beskućnica sa zlatnim glasom: Očarala svijet arijom u metrou

Emily Zamourka (52) rođena je u Rusiji, gdje se školovala za klasičnu pijanisticu i violinisticu. U Los Angeles se preselila 1991. godine i do 2000. je živjela kao instruktorica glazbe. No već godinu dana kasnije počeli su njezini problemi sa zdravljem, a računi za liječenje samo su se nagomilavali.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX