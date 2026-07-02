Besplatan tech & finance event za mlade u Osijeku: Stižu dronovi, gaming i AI paneli...

Osijek će 10. srpnja postati mjesto na kojem će mladi moći isprobati dronove, okušati se u lemljenju, natjecati na gaming konzolama, pogledati film o umjetnoj inteligenciji i razgovarati o poslovima budućnosti. U IT Parku Osijek održava se Money Tik Talk Osijek, besplatan mini Finance & Tech festival za mlade, namijenjen učenicima, studentima, tinejdžerima, roditeljima i svima koje zanimaju tehnologija, AI, gaming, novac i budućnost rada.

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Program počinje u 18 sati, a ulaz je besplatan uz obaveznu prijavu. Posjetitelje očekuje ORQA Drone Experience, gaming zona i natjecanje na konzolama, projekcija britanskog filma “Sintetičko suosjećanje” redatelja Marca Isaacsa u suradnji sa ZagrebDoxom, razgovori o umjetnoj inteligenciji, novcu, prvoj plaći, zlatu, kriptu i poslovima koje će AI promijeniti, ali i klopa, cuga te druženje u IT Parku.

Poseban dio programa donosi i partner Soldered, koji će posjetiteljima omogućiti da isprobaju stanice za lemljenje i iz prve ruke vide kako izgleda svijet elektronike, stvaranja i tehnologije. Time Money Tik Talk mladima ne donosi samo razgovore, nego i priliku da nešto konkretno isprobaju.

Foto: PROMO

U programu sudjeluje županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, a teme gospodarstva, turizma, lokalnih poduzetnika, manifestacija i novih prilika za mlade otvorit će i Tatjana Turalija, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Osječko-baranjske županije. O osječkoj tech sceni i prilikama za mlade govorit će Mihael Tomić iz Osijek Software Cityja, dok Marin Rašić donosi ORQA Tech Talk o dronovima, FPV tehnologiji i uspješnom zaokretu domaće tehnološke priče prema obrambenoj industriji. Prof. dr. sc. Marijan Herceg, voditelj Centra za umjetnu inteligenciju na FERIT-u, govorit će o tome kako AI mijenja tržište rada i koje će vještine mladima uskoro vrijediti više od same diplome.

Foto: PROMO

Money Tik Talk donosi i kreativni nagradni natječaj. Svi prijavljeni sudionici mogu u prijavi postaviti pitanje za prof. Marijana Hercega, a najkreativnije pitanje bit će odabrano na kraju događaja. Autorica ili autor pitanja osvaja Telemach 5G Pro 2, pametni telefon s 108 MP AI kamerom, 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije.

“Želimo da mladi o umjetnoj inteligenciji, novcu i budućnosti poslova razgovaraju bez straha i bez dociranja, ali i da tehnologiju mogu stvarno isprobati. Zato Money Tik Talk spaja dronove, gaming, lemljenje, film, panele i nagradni natječaj u jednom događaju koji je edukativan, ali nije dosadan”, kažu organizatori Money Tik Talka, eventa koji je u Hrvatskoj i BiH dosad okupio oko tisuću mladih.

Nakon programa druženje se može nastaviti na Večeri vina i umjetnosti u Perivoju kralja Tomislava, jednom od najpoznatijih osječkih ljetnih događanja, uz vina Slavonije i Podunavlja, glazbu, umjetnost i lounge atmosferu pod krošnjama.

Foto: PROMO

Money Tik Talk Osijek održava se 10. srpnja 2026. u 18 sati u IT Parku Osijek. Ulaz je besplatan, ali je broj mjesta ograničen.

Prijave: https://www.moneytiktalk.com/osijek-20262/