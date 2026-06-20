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Osječka Copacabana danas otvara vrata kupačima: Cijene ulaznica iste kao lani

Piše Anamarija Dukši,
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Osječka Copacabana danas otvara vrata kupačima: Cijene ulaznica iste kao lani
Osijek: Otvorena sezona kupanja na Kopiki | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Posebno se ističe i činjenica da će kupalište imati visok stupanj automatizacije, kako u sustavu kondicioniranja i održavanja čistoće vode u bazenima, tako i u navodnjavanju sadnica

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Druga faza uređenja gradskog kupališnog kompleksa završena je prema planu te se u subotu u 15 sati, povodom svog 50. rođendana, otvara Copacabana. U novoj kupališnoj sezoni posjetiteljima će tako biti na raspolaganju novi bazeni. Očekuje se da će među posjetiteljima najviše biti obitelji s malom djecom, budući da je popularna Kopika u nastavku temeljite rekonstrukcije dobila rekreacijski i dječji bazen s raznim vodenim atrakcijama, među kojima se posebno ističe veliki tobogan, piše Glas Slavonije.

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Rekreacijski bazen ima vodenu površinu od 1650 četvornih metara, dok dječji zauzima 250 četvornih metara. Kada se tome dodaju i dva već ranije izgrađena bazena, ukupno se radi o nešto manje od četiri tisuće četvornih metara vodene površine unutar bazenskog kompleksa. Posebno se ističe i činjenica da će kupalište imati visok stupanj automatizacije, kako u sustavu kondicioniranja i održavanja čistoće vode u bazenima, tako i u navodnjavanju sadnica (sustav kap po kap) te travnatih površina u “plažnom” dijelu kompleksa.

Fotografije iz zraka kupališta Copacabana
Fotografije iz zraka kupališta Copacabana | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U projektu je čak 56 posto ukupne površine Copacabane prekriveno zelenilom. Nakon završetka građevinskih radova posađeno je 200 stabala te 1800 primjeraka različitog grmlja i ukrasnog bilja, a u sklopu projekta Kopika je po prvi put dobila i sustav navodnjavanja kako bi se dodatno brinulo o stablima, ali i o ostalom zelenilu. Vrijednost radova u ovoj drugoj fazi iznosi 9,5 milijuna eura, od čega su 4 milijuna eura nepovratna sredstva.

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U novom dijelu Kopike nalazi se i šest ugostiteljskih objekata namijenjenih za posluživanje hrane i pića. Još ovo ljeto zadržani su i postojeći kafići uz Dravu, no od iduće godine, prema najavama gradonačelnika Ivana Radića, propisat će se uvjeti i izgled tih kućica, kao i svih ostalih elemenata. To će biti dio treće faze uređenja Kopike, koja se odnosi na potez uz dravsku obalu.

Osijek: Otvorena sezona kupanja na Kopiki
Osijek: Otvorena sezona kupanja na Kopiki | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ni ove godine nije zanemaren ni dio kupališta uz Dravu, gdje je u suradnji s Hrvatskim vodama uređena pješčana plaža nasipanjem 6000 prostornih metara pijeska.

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Podsjetimo, prva faza obnove započela je 2021. godine, nakon što je Kopika bila zatvorena dvije godine i zarasla u korov. U tu fazu uloženo je 4,5 milijuna eura. Copacabana je tada spojena na kanalizacijsku mrežu grada Osijeka, dok je dotad sva voda odlazila nepročišćena u Dravu. Nakon toga, uz osiguravanje sredstava iz fondova Europske unije, započela je i druga faza u vrijednosti od 9,5 milijuna eura, od čega je 4 milijuna eura bespovratno.

Osijek: Otvorena sezona kupanja na Kopiki
Osijek: Otvorena sezona kupanja na Kopiki | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Cijene ulaznica

Cijene ulaznica za Copacabanu ostaju iste kao i prošle godine. Djeca do 7 godina imaju besplatan ulaz. Djeca od 7 do 15 godina plaćaju dnevnu ulaznicu 1,50 eura, umirovljenici i osobe s invaliditetom 1,30 eura, dok ostali posjetitelji radnim danom plaćaju 3 eura, a vikendom i blagdanima 3,50 eura.

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