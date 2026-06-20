Posebno se ističe i činjenica da će kupalište imati visok stupanj automatizacije, kako u sustavu kondicioniranja i održavanja čistoće vode u bazenima, tako i u navodnjavanju sadnica
Osječka Copacabana danas otvara vrata kupačima: Cijene ulaznica iste kao lani
Druga faza uređenja gradskog kupališnog kompleksa završena je prema planu te se u subotu u 15 sati, povodom svog 50. rođendana, otvara Copacabana. U novoj kupališnoj sezoni posjetiteljima će tako biti na raspolaganju novi bazeni. Očekuje se da će među posjetiteljima najviše biti obitelji s malom djecom, budući da je popularna Kopika u nastavku temeljite rekonstrukcije dobila rekreacijski i dječji bazen s raznim vodenim atrakcijama, među kojima se posebno ističe veliki tobogan, piše Glas Slavonije.
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Rekreacijski bazen ima vodenu površinu od 1650 četvornih metara, dok dječji zauzima 250 četvornih metara. Kada se tome dodaju i dva već ranije izgrađena bazena, ukupno se radi o nešto manje od četiri tisuće četvornih metara vodene površine unutar bazenskog kompleksa. Posebno se ističe i činjenica da će kupalište imati visok stupanj automatizacije, kako u sustavu kondicioniranja i održavanja čistoće vode u bazenima, tako i u navodnjavanju sadnica (sustav kap po kap) te travnatih površina u “plažnom” dijelu kompleksa.
U projektu je čak 56 posto ukupne površine Copacabane prekriveno zelenilom. Nakon završetka građevinskih radova posađeno je 200 stabala te 1800 primjeraka različitog grmlja i ukrasnog bilja, a u sklopu projekta Kopika je po prvi put dobila i sustav navodnjavanja kako bi se dodatno brinulo o stablima, ali i o ostalom zelenilu. Vrijednost radova u ovoj drugoj fazi iznosi 9,5 milijuna eura, od čega su 4 milijuna eura nepovratna sredstva.
U novom dijelu Kopike nalazi se i šest ugostiteljskih objekata namijenjenih za posluživanje hrane i pića. Još ovo ljeto zadržani su i postojeći kafići uz Dravu, no od iduće godine, prema najavama gradonačelnika Ivana Radića, propisat će se uvjeti i izgled tih kućica, kao i svih ostalih elemenata. To će biti dio treće faze uređenja Kopike, koja se odnosi na potez uz dravsku obalu.
Ni ove godine nije zanemaren ni dio kupališta uz Dravu, gdje je u suradnji s Hrvatskim vodama uređena pješčana plaža nasipanjem 6000 prostornih metara pijeska.
Podsjetimo, prva faza obnove započela je 2021. godine, nakon što je Kopika bila zatvorena dvije godine i zarasla u korov. U tu fazu uloženo je 4,5 milijuna eura. Copacabana je tada spojena na kanalizacijsku mrežu grada Osijeka, dok je dotad sva voda odlazila nepročišćena u Dravu. Nakon toga, uz osiguravanje sredstava iz fondova Europske unije, započela je i druga faza u vrijednosti od 9,5 milijuna eura, od čega je 4 milijuna eura bespovratno.
Cijene ulaznica
Cijene ulaznica za Copacabanu ostaju iste kao i prošle godine. Djeca do 7 godina imaju besplatan ulaz. Djeca od 7 do 15 godina plaćaju dnevnu ulaznicu 1,50 eura, umirovljenici i osobe s invaliditetom 1,30 eura, dok ostali posjetitelji radnim danom plaćaju 3 eura, a vikendom i blagdanima 3,50 eura.
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