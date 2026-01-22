Obavijesti

Provjerite tlak na vrijeme

Besplatno savjetovanje i pregledi: Hrvatska liga za hipertenziju dolazi u Žabno

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 1 min
Foto: PROFIMEDIA

Građani mogu doći na besplatan pregled koji uključuje mjerenje krvnoga tlaka, kolesterola i glukoze u krvi, izračun indeksa tjelesne mase, procjenu postotka masnog i mišićnog tkiva...

Admiral

Hrvatska liga za hipertenziju, uz podršku Općine Sveti Ivan Žabno, u subotu, 24. siječnja 2026. godine, od 10:00 do 13:00 sati, u prostoru bivše kino dvorane na adresi Trg kralja Lukaša 1 održava javnozdravstvenu akciju 'Lov na tihog ubojicu', kojom po prvi put predstavlja mobilni tim Hrvatske lige za hipertenziju.

Akcija je posvećena podizanju svijesti o arterijskoj hipertenziji, glavnom 'tihom ubojici', ali i o drugim važnim rizičnim čimbenicima kardio-reno-metaboličkih bolesti, poput povišenoga kolesterola, prekomjernog unosa kuhinjske soli, nedovoljne tjelesne aktivnosti, pretilosti, šećerne bolesti i pušenja.

Građanima će biti omogućen besplatan preventivni pregled koji uključuje mjerenje krvnoga tlaka, kolesterola i glukoze u krvi, izračun indeksa tjelesne mase, procjenu postotka masnog i mišićnog tkiva, analizu visceralne masti te izračun bazalnog metabolizma, uz stručno savjetovanje o očuvanju i unapređenju kardio-reno-metaboličkog zdravlja.

Posebnu zahvalnost Hrvatska liga za hipertenziju upućuje Auto Hrvatskoj, koja je omogućila da mobilni tim automobilom ('lovomobilom') dođe među građane i provodi preventivne preglede i stručnu edukaciju na lokalnoj razini, čineći uslugu dostupnijom onima kojima je najpotrebnija.

Medical exam
Foto: AlexRaths

- Hipertenzija često ne daje simptome, a njezine posljedice mogu biti ozbiljne. Zato građane potičemo na najjednostavniji, ali presudan korak: da provjere svoje vrijednosti i da ih redovito prate. Mobilni tim omogućuje da prevencija dođe tamo gdje ljudi žive, u manjim sredinama i lokalnim zajednicama, čime ranije otkrivamo rizike i pomažemo građanima da na vrijeme preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i to je ključ dugoročnog učinka - izjavio je prof. dr. sc. Ivan Pećin, dr. med., potpredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju.

Hrvatska liga za hipertenziju poziva građane da iskoriste besplatan pregled te redovitim praćenjem krvnoga tlaka, kolesterola i šećera u krvi preuzmu aktivnu ulogu u očuvanju vlastitog zdravlja.

