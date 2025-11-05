Besplatno savjetovanje o kupnji i prodaji nekretnina

Lavicci Nekretnine organizira program Otvorenih vrata namijenjen prvenstveno prodavateljima koji žele pouzdanog partnera, predvidljiv proces i maksimalnu sigurnost pri prodaji stanova, prodaji kuća, zemljišta ili apartmana. Naš tim kombinira 6 godina iskustva rada s klijentima na zadarskom području s jasnim procedurama i transparentnom komunikacijom, potvrđujući moto agencije: prava adresa za Vašu nekretninu!

Zašto je sigurnost pri prodaji presudna

Prodaja nekretnine nije samo oglas i razgledavanje. Riječ je o nizu međusobno povezanih koraka: o provjeri vlasništva i tereta, usklađivanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, procjeni tržišne vrijednosti, definiranju strategije cijene, pripremi predugovora i ugovora, pravilnom uređenju kapare te nadzoru rokova isplate i primopredaje. Naša uloga je upravljanje cijelim projektom prodaje, kako biste dobili najbolju cijenu, izbjegli pravne rizike i zaštitili financijsku sigurnost.

Što dobivate na otvorenim vratima

Besplatno mini predavanje i individualno savjetovanje za prodavatelje iz Zadra, Nina, Privlake i otoka Vira te šire Dalmacije.

Analizu aktualnog tržišta uz lokalne komparative, kako biste donijeli informiranu odluku o cijeni i roku prodaje.

Plan vidljivosti i prezentacije: profesionalno fotografiranje, opis nekretnine koji naglašava prednosti te odabir kanala oglašavanja bez šuma i trošenja budžeta.

Pravno i financijsko savjetovanje o kapari, poreznim obvezama i sigurnim modelima plaćanja, uključujući provjeru kreditne sposobnosti kupca i dinamike isplate.

Upravljanje pregovorima i selekciju kupaca, uz verifikaciju dokumentacije prije rezervacije termina za obilazak.

Kontrolne liste i jasne upute za primopredaju, zapisnike o stanju te prijenos režija.

Cilj Otvorenih vrata je da klijenti, neovisno o postojećem znanju, steknu praktične uvide i alate koje mogu odmah primijeniti.

Naš pristup: kvaliteta ispred kvantitete

Na tržištu gdje se često mjeri broj oglasa, mi se mjerimo rezultatom. Fokusiramo se na kvalitetu usluge, a ne na količinu objavljenih nekretnina. To znači da preuzimamo onoliko nekretnina koliko možemo voditi s punom pažnjom, uz stalnu dostupnost i proaktivnu komunikaciju. Svaki klijent dobiva osobni pristup: jasno definiran plan, vremenski slijed aktivnosti i jednu odgovornu osobu koja koordinira sve uključene — od odvjetnika i geodeta do fotografa i banke kupca.

Iskustvo koje mijenja ishod prodaje

Šest godina rada na području Zadra donijelo nam je detaljno razumijevanje mikrolokacija, sezonalnosti potražnje i preferencija različitih profila kupaca — od obitelji koje traže stan za život do poduzetnika koji ciljaju poslovne prostore ili apartmane za kratkoročni najam. Upravo ta kombinacija terenskog iskustva, podataka i pregovaračke prakse omogućuje nam precizno pozicioniranje vaše nekretnine, minimiziranje praznog hoda i podizanje vrijednosti kroz profesionalnu pripremu za tržište.

Teme koje pokrivamo na besplatnim predavanjima i savjetovanjima

Predavanja pokrivaju ključne segmente procesa prodaje, uz naglasak na sigurnost i financijske učinke:

Određivanje realne cijene i taktike pregovaranja uz pregled referentnih prodaja.

Priprema nekretnine za fotografiranje i razgledavanje, psihologija prvog dojma i upravljanje vremenima obilazaka.

Dokumentacija: vlasništvo, tereti, etažiranje, energetski certifikat i najčešće pravne zamke.

Upravljanje osobnim financijama tijekom prodaje: planiranje priljeva, otplata postojećih kredita, optimizacija troškova i poreznih obveza.

Sigurnost transakcije: kapara, rokovi, bankarske garancije i usklađenje isplate s predajom ključeva.

Digitalna prezentacija: kako informacije na web-stranici i u oglasima utječu na percepciju vrijednosti.

Takav sadržaj snažno pridonosi financijskoj pismenosti prodavatelja i osnažuje vas da svaku odluku donesete na temelju provjerenih informacija.

Praktične informacije za klijente

Program je besplatan i namijenjen vlasnicima koji planiraju prodaju ili žele unaprijediti postojeće znanje prije izlaska na tržište. Dobrodošli su i poduzetnici koji razmišljaju o prodaji poslovnih prostora ili portfelja apartmana na području Zadarske županije i šire Hrvatske. Broj sudionika po terminu je ograničen kako bismo zadržali edukacijski karakter i kvalitetu interakcije sa savjetnikom. Informacije o terminima, temama i lokacijama redovito objavljujemo na našoj web-stranici i komunikacijskim kanalima agencije, uz kratke sažete opise svake teme kako biste odabrali sadržaj koji vam najviše odgovara.

Ako želite saznati više ili rezervirati termin za konzultacije, obratite nam se putem naše kontakt forme.

Foto: Lavicci Nekretnine

U središtu svega ostaje vrijednost koju prodavatelj dobiva: jasnoća procesa, pouzdanost svakog koraka i mirnoća, znajući da vaš najvažniji imetak vodi tim koji je istinski posvećen rezultatu. Zato Lavicci Nekretnine predano njeguje osobni pristup, stručno savjetovanje i dosljednu brigu o detaljima — jer je prava adresa za Vašu nekretninu!