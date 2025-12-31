Dnevni horoskop za srijedu 31. prosinca: Vage će uživati na dočeku, Ovan ide na zimovanje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Posljednji dan u godini odradit ćete gomilu bitnih poslova i susretati se s većinom osoba s kojima ste surađivali. Ženske pripadnice znaka okrenut će se kućnim poslovima i pokazati kulinarsko umijeće. Planirano putovanje, možda odlazak u planine na zimovanje unijet će osvježenje u svakodnevicu i goditi vašem zdravlju.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete odličnog raspoloženja i zavidne tjelesne forme, što će se pozitivno odraziti i na vašem izgledu. Obiteljski događaj zbližit će vas s osobama koje rijetko srećete i uvjeriti da ste o nekima imali krive predodžbe. Ljubavno raspoloženje popravit će Mjesečev utjecaj u vašem znaku, koji će vas uvesti u nove ljubavne predjele.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Uživate li na odmoru u kakvom zimovalištu, izbjegavajte rizične sportove. Dajte prednost odmoru više nego pretjeranim tjelesnim aktivnostima na snijegu. Ipak, u novogodišnjoj ćete noći zasjati i provesti je u dobrom ozračju i uskom krugu najbližih. No netko bi vam mogao uporno dosađivati svojim jadikovkama.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Novogodišnju noć mogli biste provesti u drugom gradu ili državi, što će biti pun pogodak. Promjena sredine obogatit će vas novim iskustvima i još neviđenim sadržajima. U ljubavi nećete podnositi dosadu, a vaša nestalna priroda mogla bi vas skrenuti s kolosijeka. Nova ljubavna priča mogla bi zavladati vašim životom.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neplanirani troškovi opteretit će vaš kućni proračun, a nije isključeno da će u tome imati udjela vaš partner. Primat ćete darove i sami druge darivati, a oko vas vladat će veselo ozračje. Ispraćate li Staru godinu na otvorenom, nećete baš biti previše oduševljeni. Više će vam odgovarati intimno ozračje s bližnjima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kontaktirat ćete s brojnim suradnicima i tvrtkama koji su vam poslali čestitke i izrazili želju za suradnjom. Bit ćete u škripcu s vremenom. Morat ćete biti na raspolaganju kolegama, obitelji i prijateljima. No to neće umanjiti vaše dobro raspoloženje. Doček Nove godine u društvu mnogima među vama može iznjedriti novu simpatiju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Osjetit ćete povećanu potrebu za odmorom. Bit ćete zasićeni poslovima koje ste tijekom godine izvršavali. Mobitel će vam neprestano zvoniti, pristizat će novogodišnje čestitke ili poruke poslovnog sadržaja. Raspoloženje će vam prema večeri biti sve bolje pa ćete uživati u novogodišnjem slavlju.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Dan neće započeti kako treba, pa računajte i na neke okolnosti koje niste mogli predvidjeti. Sami nećete stići obaviti sve što ste planirali, djelomice i zbog zaostalih poslova ili domjenaka. Kad sve dođe do vrhunca, nećete požaliti. Veseli i okruženi dobrim društvom ispratit ćete Staru godinu i zakoračiti u novu godinu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Kupnja potrebnih stvari i darova prilično će stanjiti vaš novčanik. Koristit ćete se karticama, ratama i minusom. Ako ste odlučili pozvati na novogodišnju večeru nekolicinu prijatelja, imat ćete pune ruke posla. Tijekom priprema za doček, morat ćete potražiti pomoć ukućana. No unatoč zbrci, sve ćete stići obaviti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Obilasci trgovina i pripreme neće vam ostaviti previše slobodnog vremena. Zvjezdana potpora pomoći će da se uspješno borite protiv strke i zbrke. Poziv prijatelja za večernji provod s radošću ćete prihvatiti. Posvetit ćete posebnu pozornost izgledu i zablistati u svom najboljem izdanju. Doček u inozemstvu bit će nezaboravan.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bogata društvena zbivanja i pozitivna energija uljepšat će vam dan. Ljudi će vas srdačno dočekivati, a partner pokazati koliko mu je stalo do veze s vama. Primat ćete i pružati pažnju djeci, partneru, kolegama i prijateljima. Plesat ćete i zabavljati se do zore, ali se pazite u prometu – ne vozite pod utjecajem alkohola!

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete znatiželjni kada su posrijedi nova iskustva i većinu energije posvetit ćete zabavi i izlascima. Poslove ćete stići završiti na vrijeme, zahvaljujući uslužnosti vaših kolega. Novu godinu dočekajte u što većem društvu jer vam zvijezde jamče odlično provedenu noć. Bit ćete glavni i zabavljati sve prisutne.