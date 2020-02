Besplatno u zagrebački Zoo za maskiranu djecu i na karneval

Besplatno pod maskama u zoološki vrt

- Posjetitelji Zoološkog vrta grada Zagreba tijekom vikenda će moći doznati kojim je životinjama život igra skrivača. Tema posljednjeg vikenda Egzotične zime je mimikrija, sposobnost životinja da se izgledom prilagode okolini. Kako je riječ i o posljednjem fašničkom vikendu, sva će djeca koja u vrt dođu maskirana u životinje, imati slobodan ulaz - kažu u Zoološkom vrtu.

- Edukativni kutak o mimikriji bit će postavljen u subotu i nedjelju (22. i 23. veljače) od 11 do 15 sati u Tropskoj kući. Edukatori će posjetiteljima pojasniti zašto se i kako životinje služe mimikrijom. Dva su razloga za to – kako bi se zaštitile od grabežljivaca, ali i kako bi one lakše uhvatile plijen - dodali su.

Objasnit će djeci, između ostalog, da su paličnjaci kukci koji bojom i oblikom tijela vjerno oponašaju grančicu, koru ili list. U prirodi ih je zato izuzetno teško uočiti čak i kad su nam pred nosom. S podlogom se sjajno stapaju i mnogobrojne žabe, zmije, ptice te beskralješnjaci.

- Mimikrije ima i među sisavcima. Narančasto krzno s prugama na prvu djeluje uočljivo, ali crne pruge zapravo razbijaju obris tijela što tigru omogućuje da se lakše približi plijenu. Usput spomenimo da je prugasti uzorak jedinstven kod svakog tigra – kao kod ljudi otisak prsta. Optičku varku uz pomoć pruga koristi i zebra - rekli su.

- Kod nekih se životinja slobodno može reći da izgled vara. Među njima je neotrovna mliječna zmija. Ona bojom oponaša izgled vrlo otrovne koraljne zmije. Za neprijatelje je to dovoljno. Ne zagledavaju se u redoslijed boja po kojem se glumica razlikuje od otrovnice - otkrili su neke detalje koji će mališane ne samo educirati, već i dobro zabaviti.

Napomenuli su kako Zoološki vrt grada Zagreba i ove subote i nedjelje gostuje na Samoborskom fašniku gdje će održati zanimljive kreativne radionice održavati između 11 i 13 sati u Galeriji Prica.

Međunarodna karnevalska povorka u Rijeci

Karneval u Rijeci traje do 26. veljače pa ovog vikenda imate priliku uživati u tamošnjem šarenilu i obilju smijeha. Posebno zanimljivo biti će u nedjelju zbog Međunarodne karnevalske povorke koju biste svakako trebali vidjeti, posebno ako imate djecu - bit će oduševljena.

- Međunarodna karnevalska povorka kruna je karnevalskih svečanosti na Kvarneru, pa i šire. Natjecanje u maštovitosti, duhovitosti i originalnosti, vatromet boja i oblika, rezultira paradom stotine alegorijskih kola, tisuća maski i nemjerljivog broja gledatelja iz zemlje i inozemstva stoji na internetskoj stranici organizatora.

- Međunarodna karnevalska povorka smotra je tradicijskih i urbanih karnevalskih grupa, koje djeluju kao udruge građana i svojom maskom nastoje dati osvrt na aktualne društvena događaje. Nigdje na svijetu nećete doživjeti ovako osebujan spoj europskog građanskog karnevala temeljenog na povijesnim i kulturnim običajima i elementima folklora i mitologije pa stoga, budite što želite, dođite na Riječki karneval - dodali su.

Modni ormar carice Sisi u Opatiji

Sama šetnja predivnom Opatijom ispunit će vas pozitivnom energijom, želite li razveseliti svoje male princeze, odvedite ih na izložbu Modni ormar carice Sisi.

- Izložba 'Modni ormar carice Sisi' predstavlja odjeću carice Elizabete, poznatije kao Sisi, nastalu u krojačkom salonu slavne mađarske obitelji Czédly u koju je zalazila sama carica i mnogi drugi uglednici poput Natalije, kraljice Srbije. Autorica ovih kostima koji vjerno prate autentične komade je članica te obitelji, Mónika Czédly koja je od strane mađarske gospodarske komore dva puta nagrađena godišnjom nagradom za izvrsnog obrtnika: za repliku krunidbene haljine, koja je jedinstveno remek-djelo u svijetu, te za repliku mađarske haljine kraljice Elizabete iz 1854. - stoji na stranici festivalopatija.hr.

- Posjetitelji će imati prigodu vidjeti kako je izgledala caričina odjeća za svakodnevicu i za posebne prigode, kao i brojne druge detalje, nakit, fotografije i slike. Zahvaljujući budimpeštanskim novinskim člancima također izloženima u Švicarskoj kući, napokon je moguće sa sigurnošću ustvrditi da je carica Elizabeta zaista posjećivala grad Opatiju - opisali su.

- Izložba je rezultat suradnje Opatije s austrijskim gradom Bad Ischlom i mađarskim gradom Godollom te potvrđuje povezanost Opatije s drugim dijelovima nekadašnje Austro-Ugarske monarhije kroz zajedničku povijest koja ih povezuje i spaja kroz stoljeća - dodaju.

Izložba je otvorena u Švicarskoj kući, subotom i nedjeljom od 11 do 17 sati, a ulaz stoji 20 kuna (djeca do 18 godina starosti ulaze besplatno).

