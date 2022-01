Oni koji su pomalo vrckasti, sad se mogu vrhunski zabaviti - možda i bez posljedica. Naime, danas možete skočiti u lokvu i smočiti svog prijatelja jer se slavi taj dan. Naravno, sve u duhu veselja.

Predložite šetnju, a kad naiđete na lokvicu na tlu, brzo zakoračite u nju. No ne pretjerujte, s obzirom na to da je vani hladno, nego ga smočite tek toliko da bude simpatično. Iako će se na prvu možda naljutiti na vas, nemojte očajavati, nego im objasnite da je to u duhu današnjeg dana. Vjerojatno će se nakon toga, s vama, nasmijati.

Osim što se možete oraspoložiti, stručnjaci kažu da skakanje u lokvi može smanjiti stres. Stoga, ako se želite opustiti, a pritom ne želite 'oštetiti' niti jednog prijatelja, jednostavno skočite u lokvu koji put i sami. Osobito nakon dugog i napornog dana. Ne brinite, za sve ostalo pobrinut će se perilica rublja.