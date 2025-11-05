Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
KAKO JEDNOSTAVNO

Bez kemikalija! Pjenušavo piće iz hladnjaka odlično čisti hrđu

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Bez kemikalija! Pjenušavo piće iz hladnjaka odlično čisti hrđu
Foto: Gelpi

Zahrđali vijci, stari alati ili metalni okviri koji su izgubili sjaj? Zaboravite na skupe kemikalije i jake deterdžente - rješenje vam je doslovno stoji hladnjaku

Gazirana voda, poznata i kao soda-voda, ima skrivenu supermoć - ona ne gasi samo žeđ, nego i hrđu. Ovo obično piće koje inače dodajete koktelima zahrđale će vijke, kao i ostalu željezariju i ograde ponovno učiniti da zablistaju kao novi. 

Kemijski trik krije se u mineralima koje sadrži: kalijevom sulfatu i kalijevom bikarbonatu. Oni čine napitak blago alkalnim, što  omogućuje da otopi posljedice oksidacije - upravo onaj proces zbog kojeg se željezo pretvara u hrđu kad dođe u dodir s vlagom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vrtlarica Marija: Mi već usred srpnja mislimo na vaš Božić! 01:02
Vrtlarica Marija: Mi već usred srpnja mislimo na vaš Božić! | Video: 24sata/pixsell

Stručnjaci iz House Digesta tvrde da je soda-voda "nježna, ali učinkovita" i "savršena između nedjelovanja i korištenja jakih kemikalija". Dakle, dovoljno moćna da očisti, a dovoljno blaga da ne ošteti površinu.

Soda-voda nije mineralna

Soda-voda nije mineralna voda; to je umjetno gazirana voda s dodanim mineralima poput natrijevog bikarbonata ili kalijevog sulfata, dok prirodna mineralna voda dolazi iz izvora bogatih mineralima. Glavna razlika je u tome što se minerali u sodi dodaju tijekom proizvodnje radi poboljšanja okusa, dok prirodna mineralna voda dobiva svoje minerale iz izvora. 

No, postupak je jednostavan - i gotovo meditativan. Ako su vijci ili alat labavi, samo ih potopite u soda-vodu i ostavite da se namaču 24 sata. Ako je riječ o već ugrađenim dijelovima, jednostavno prelijte malo pića po njima i pustite da odradi svoje. Nakon toga, uzmite spužvu, malo tople vode i deterdženta - i gledaj kako hrđa nestaje kao od šale.

Closed rusty on an wooden door
Foto: Gelpi

Soda nije samo za hrđu. Forrest Webber, vlasnik tvrtke Bear Brothers Cleaning, objašnjava da su mali mjehurići poput sićušnih ručica za čišćenje. Uklanjaju prljavštinu, masnoću i nečistoće bez agresivnih ostataka. To znači da ju možete koristiti i za mrlje na tepihu, kuhinjske aparate od nehrđajućeg čelika, ogledala i staklene površine. Samo ju ulijte u bočicu s raspršivačem, pošpricajte, prebrišite krpom od mikrovlakana - i uživajte u savršeno čistom sjaju. 

Mineral Water On Dark
Foto: 123RF

Ako se radi o mrljama na odjeći ili tepihu, prvo ih pokušajte upiti papirnatim ručnikom, a zatim nanesite malo ove gazirane vode i gledajte kako se čisti pred vašim očima. 

JESTE LI MEĐU 'ZABORAVNIMA'? Stručnjakinja: Ova mjesta u domu mnogi zaborave očistiti
Stručnjakinja: Ova mjesta u domu mnogi zaborave očistiti

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
20 zanimljivosti o seksu: Koliko frajera ima ponos veći od 18 cm, koliko žena se seksa iz samilosti
TKO BI REKAO?

20 zanimljivosti o seksu: Koliko frajera ima ponos veći od 18 cm, koliko žena se seksa iz samilosti

Donosimo najzanimljivije fobije, seksualne fetiše i običaje iz cijeloga svijeta. Provjerite kakav je stav tijekom povijesti bio prema djevičanstvu, muškosti i seksu općenito
Evo koji je anđeoski broj svakog znaka Zodijaka - donosi poruku viših sila za pomoć u životu
NUMEROLOGIJA I ZODIJAK

Evo koji je anđeoski broj svakog znaka Zodijaka - donosi poruku viših sila za pomoć u životu

Vjeruje se da je anđeoski broj poruka viših sila osobi. U različitim razdobljima života, duhovni svijet nam šalje različite kombinacije brojeva kako bi nam pomogao
Kakvi su znakovi Zodijaka kada se zaljube: Vage 'nisu svoje', Djevice planiraju budućnost...
HOROSKOP I LJUBAV

Kakvi su znakovi Zodijaka kada se zaljube: Vage 'nisu svoje', Djevice planiraju budućnost...

Djevicama je zaljubljenost poput bijega od svakodnevice, ali su jako stidljive i ne vole pokazivati svoje osjećaje. Ribe se intenzivno zaljubljuju - u njihovoj mašti njihova ljubavna priča će biti nevjerojatno romantična

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025