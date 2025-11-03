Stručnjakinja: Ova mjesta u domu mnogi zaborave očistiti

Iako većina ljudi redovno briše prašinu, usisava podove i čisti kuhinju, stručnjakinja za čišćenje, koja na TikToku objavljuje pod imenom @homecleaning58, upozorava da postoje dijelovi doma koji gotovo uvijek ostaju – zapostavljeni. Na prvi pogled sve blista, ali upravo u tim „skrivenim“ mjestima nakupljaju se bakterije, prašina i neugodni mirisi.

Profesionalna čistačica, koja svoje savjete dijeli na društvenim mrežama, otkrila je devet najprljavijih područja koja čak i najuredniji ljudi često zanemaruju. Njeni savjeti izazvali su veliko zanimanje jer pokazuju koliko malo znamo o skrivenim izvorima prljavštine u vlastitom domu.

1. Odvod i sifon – nevidljiva prljavština

Odvodi su, kaže čistačica, jedno od najprljavijih mjesta u kući. Ispod metalnog poklopca nakupljaju se naslage sapuna, kamenca i ostataka hrane. Rješenje je jednostavno – skinite rešetku, očistite četkicom i prelijte kipućom vodom s malo sode bikarbone ili octa.

2. Koš za prljavo rublje

Koliko često čistite koš u kojem držite rublje? Gotovo nikad, zar ne? Upravo se tu skupljaju bakterije i neugodni mirisi, posebno ako u njemu stoji vlažna odjeća. Stručnjaci savjetuju da se koš prebriše dezinfekcijskim sredstvom barem jednom tjedno.

3. Iza i ispod WC školjke

Mnogi misle da je čišćenje školjke dovoljno, ali prava prljavština krije se iza i ispod nje. Ondje se nakuplja prašina, kamenac i bakterije koje se šire pri svakom ispiranju vode.

4. Kanta za mop

Ironično, alat koji koristimo za čišćenje često je – najprljaviji. Ako se kanta ne ispere i osuši nakon upotrebe, postaje idealno tlo za bakterije i neugodne mirise.

5. Radijatori i grijači

Toplina i prašina – savršena kombinacija za prljavštinu. Tijekom zime radijatori mogu sakriti slojeve prašine koji se pri grijanju šire po prostoriji. Najbolje ih je redovito usisavati i obrisati vlažnom krpom.

6. Glava tuša

Kamenac i bakterije često se nakupljaju u sitnim rupicama glave tuša. Rješenje: odvrnite je i potopite u mješavinu octa i tople vode na nekoliko sati.

7. Mikrovalna pećnica

Jedan od najčešće korištenih uređaja u kuhinji, ali rijetko kad detaljno očišćen. Para od zagrijane hrane ostavlja naslage masti i mirise. Trik koji čistačica preporučuje: zagrijte zdjelicu vode s kriškama limuna – para će omekšati prljavštinu, pa se lako briše.

8. Kuhinjska napa

Filteri kuhinjske nape puni su masti i prašine. Osim što neugodno mirišu, mogu smanjiti učinkovitost ventilacije. Potrebno ih je redovito vaditi i prati u toploj vodi s deterdžentom.

9. Kvake i ručke

Kvake, ručke ormarića i prekidači na zidovima dodiruju se svakodnevno, ali rijetko tko ih redovito dezinficira. Upravo su te površine, upozorava čistačica, među najprljavijima u domu.

Čišćenje kao stvar zdravlja, a ne samo urednosti

Istraživanja pokazuju da žene u prosjeku provedu više od 12 sati tjedno čisteći dom, dok muškarci odvajaju oko osam sati. Ipak, bez obzira na uloženo vrijeme, mnogi dijelovi kuće ostaju neobrađeni.

Stručnjaci ističu da redovito čišćenje nije samo estetsko pitanje, već i pitanje zdravlja. Zanemareni kutevi mogu skrivati bakterije, plijesan i alergene koji negativno utječu na kvalitetu zraka i zdravlje ukućana.

Za besprijekorno čist dom, nije nužno provoditi sate s krpom u ruci. Dovoljno je povremeno posvetiti pažnju mjestima koja „ne vidimo“, ali ih svakodnevno koristimo. Kako kaže profesionalna čistačica:

- Čišćenje nije samo ono što se vidi – pravo čišćenje počinje tamo gdje većina ne gleda.