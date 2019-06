Bez muke: Genijalni trik kako oguliti češnjak za par sekundi

Video koji prikazuje kako jednostavno, i to u samo par sekundi, oguliti češnjak je u posto pravi viralni hit.

Korisnica Twittera @VPestilenZ je podijelila video brze metode uklanjanja svih češnjeva iz glave češnjaka, a sve što joj je trebalo bio je mali nož.

- Kao netko tko kuha mnogo korejske hrane, to je najbolji način da se oljušti češnjak - napisala je @VPestilenZ uz video.

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

