Bez renovacije! 15 promjena koje će vaš dom pretvoriti u potpuno novi prostor

Male promjene mogu imati iznenađujuće velik učinak, osobito kada je riječ o uređenju doma. Nije vam potrebna potpuna renovacija ni velik budžet kako biste u potpunosti promijenili izgled i atmosferu prostorije
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Bilo da želite osvježiti prostor koji vam je dosadio ili jednostavno žudite za nečim novim, ove male promjene u uređenju mogu u trenu podići izgled vašeg doma na višu razinu te učiniti prostor uređenijim, funkcionalnijim i prilagođenijim vašem osobnom stilu.
| Foto: 123RF
Bilo da želite osvježiti prostor koji vam je dosadio ili jednostavno žudite za nečim novim, ove male promjene u uređenju mogu u trenu podići izgled vašeg doma na višu razinu te učiniti prostor uređenijim, funkcionalnijim i prilagođenijim vašem osobnom stilu.
|
Foto: 123RF
Bilo da želite osvježiti prostor koji vam je dosadio ili jednostavno žudite za nečim novim, ove male promjene u uređenju mogu u trenu podići izgled vašeg doma na višu razinu te učiniti prostor uređenijim, funkcionalnijim i prilagođenijim vašem osobnom stilu.
| Foto: 123RF
1. ZAMIJENITE UKRASNE JASTUKE.
Novi ukrasni jastuci mogu u trenu osvježiti izgled kauča, fotelje ili bilo kojeg prostora za sjedenje, a pritom ne zahtijevaju velika ulaganja. Sezonske boje, upečatljivi uzorci i zanimljive teksture mogu potpuno promijeniti karakter prostorije bez potrebe za zamjenom namještaja. Kombinirajte jastuke različitih veličina i oblika kako biste prostoru dali dodatnu dinamiku. Pokušajte spojiti četvrtaste, pravokutne i okrugle jastuke kako biste postigli zanimljiviji i slojevitiji izgled. Čak i jednostavno premještanje postojećih jastuka i stvaranje novih kombinacija može osvježiti prostor. Za najbolji učinak odaberite jastuke koji se uklapaju u postojeću paletu boja ili unesite novu naglašenu boju koja se pojavljuje na umjetničkim djelima, dekoracijama ili drugim detaljima u prostoriji.
| Foto: 123RF
2. PROMIJENITE RASPORED NAMJEŠTAJA.
Premještanje namještaja ne košta ništa, a može značajno promijeniti način na koji prostorija izgleda i funkcionira.
Odmaknite namještaj od zidova kako biste stvorili ugodnije zone za druženje ili promijenite središnju točku prostorije tako da pogled usmjerite prema prozoru, kaminu ili nekom drugom zanimljivom detalju.
Prilikom premještanja namještaja razmislite i o kretanju kroz prostor. Nastojte ostaviti dovoljno široke i logično raspoređene prolaze kako bi prostorija bila praktična i ugodna za svakodnevno korištenje.
Možete pokušati i zamijeniti pojedine komade namještaja između prostorija. Primjerice, fotelja iz spavaće sobe možda će se odlično uklopiti u dnevni boravak, dok pomoćni stolići mogu dobiti potpuno novu funkciju na drugom mjestu u domu.
Prije premještanja velikih i teških komada izmjerite prostor kako biste bili sigurni da će se namještaj uklopiti na novu poziciju.
Ponekad je dovoljno pomaknuti namještaj za samo nekoliko desetaka centimetara kako biste oslobodili prostor i prostoriji dali potpuno novu perspektivu.
| Foto: KARE Design GmbH
3. DODAJTE UPEČATLJIVO OGLEDALO.
Ogledala mogu učiniti čuda u interijeru – reflektiraju svjetlost i stvaraju dojam da je prostorija veća nego što zapravo jest.
Pažljivo postavljeno ogledalo nasuprot prozoru može uhvatiti prirodnu svjetlost i reflektirati je po cijeloj prostoriji, čime će i tamniji kutovi odmah djelovati svjetlije i ugodnije. Važan je i odabir okvira. Bogato ukrašen zlatni okvir prostoru može dati dozu vintage elegancije, dok jednostavno ogledalo bez okvira unosi moderan i minimalistički izgled. Velika podna ogledala posebno su efektan izbor u manjim prostorima jer vizualno povećavaju prostor i istodobno postaju upečatljiv dekorativni element.
Ključ je u pravilnom pozicioniranju. Ogledalo postavite tako da odražava lijep pogled, umjetničko djelo ili zanimljiv dio prostorije, a ne nered ili prenatrpane police. Ovaj jednostavan dodatak može istodobno poboljšati osvjetljenje prostorije i pretvoriti prazan zid u zanimljiv detalj interijera.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. OBOJITE JEDAN ZID U NAGLAŠENU BOJU.
Samo jedan zid obojen u drugačiju boju može postati središnja točka prostorije, a da pritom ne optereti prostor niti zahtijeva mnogo vremena i novca. Odvažne boje mogu dodatno istaknuti namještaj neutralnih tonova i unijeti osobnost u prostoriju koja je dotad djelovala jednostavno ili pomalo monotono. Najbolje od svega je što promjena nije trajna. Ako vam se rezultat ne svidi, mnogo je lakše ponovno obojiti jedan zid nego preuređivati cijelu prostoriju. Odaberite zid koji prirodno privlači pogled pri ulasku u prostor. U spavaćoj sobi to je najčešće zid iza kreveta, dok u dnevnom boravku dobar izbor može biti zid iza kauča. Za dodatni vizualni efekt možete koristiti boje s blagom teksturom ili posebnim završnim obradama, poput matiranog ili satenskog premaza, pa čak i boje za pisanje kredom. Ako niste ljubitelj intenzivnih boja, dovoljno je odabrati nešto tamniju nijansu postojeće boje zidova. Tako ćete prostoru dati dubinu i zanimljiviji izgled bez velike i dramatične promjene.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. SLOJEVITO KOMBINIRAJTE TEPIHE.
Tepisi mogu u trenu definirati različite zone unutar većih prostorija, a istodobno prostoru dodaju toplinu, teksturu i boju. Osim što vizualno povezuju namještaj u skladnu cjelinu, tepisi mogu prigušiti zvukove i učiniti prostoriju ugodnijom i intimnijom. Jedan od popularnih trendova u uređenju interijera je slojevito postavljanje tepiha. Pokušajte manji tepih zanimljivog uzorka postaviti preko većeg tepiha od prirodnih materijala kako biste prostoru dali opušten i boemski izgled. Čak i u prostorijama prekrivenima tepisonom dodatni tepisi mogu pomoći u vizualnom odvajanju različitih funkcionalnih zona, primjerice blagovaonice od prostora za sjedenje i druženje.
Pri odabiru tepiha posebno je važna njegova veličina. Premalen tepih može djelovati nepovezano s ostatkom namještaja i vizualno narušiti sklad prostorije.
Odaberite tepih dovoljno velik da barem prednje noge kauča, fotelja i ostalog namještaja za sjedenje mogu stajati na njemu. Tako ćete stvoriti skladnu i jasno definiranu cjelinu unutar prostorije.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
6. ZAMIJENITE SJENILA NA SVJETILJKAMA.
Sjenila za svjetiljke često su zanemaren detalj u uređenju interijera, iako mogu značajno utjecati na kvalitetu osvjetljenja i cjelokupan izgled prostorije.
Zamjenom zastarjelih, izblijedjelih ili oštećenih sjenila novima možete potpuno osvježiti svjetiljke koje već imate i pretvoriti ih u zanimljive dekorativne elemente.
Poigrajte se različitim oblicima i proporcijama. Cilindrična sjenila prostoru daju moderan izgled, dok klasični stožasti modeli bolje odgovaraju tradicionalno uređenim interijerima.
Važan je i odabir materijala jer on utječe na način na koji se svjetlost širi prostorijom. Lanena sjenila stvaraju mekano i raspršeno svjetlo, dok sjenila s metaliziranom unutrašnjosti usmjeravaju svjetlost i stvaraju intenzivnije osvjetljenje.
Ako želite unijeti više osobnosti u prostor, odaberite sjenila s uzorcima, modele od obojenog stakla ili čak ručno oslikana sjenila prilagođena vlastitom stilu.
Ova mala promjena može imati iznenađujuće velik učinak, osobito u večernjim satima kada svjetiljke i njihova rasvjeta postaju važan dio atmosfere u prostoriji.
| Foto: 123RF
7. UNESITE BILJKE U PROSTOR.
Sobne biljke u trenu unose život, boju i svježinu u prostoriju, a mnoge od njih mogu pridonijeti i ugodnijem osjećaju boravka u prostoru.
Njihovi prirodni, organski oblici ublažavaju stroge linije namještaja te prostoru daju dodatnu dinamiku, visinu i vizualnu zanimljivost.
Ako nemate vremena za održavanje biljaka, kvalitetne umjetne biljke također mogu biti dobro dekorativno rješenje. Današnji modeli izgledaju mnogo uvjerljivije nego nekada i mogu pružiti sličan estetski učinak bez potrebe za zalijevanjem i redovitom njegom.
Pri odabiru biljaka važno je voditi računa o njihovoj veličini. Visoke biljke, poput fikusa lirate ili rajske ptice, mogu postati upečatljiv dekorativni element u praznim kutovima prostorije.
Viseće i puzajuće biljke, poput zlatnog puzavca ili bršljana, odličan su izbor za police, visoke ormariće i kamine jer svojim padajućim granama omekšavaju stroge linije namještaja.
Jednako je važan i odabir posuda. Keramičke tegle, pletene košare i dekorativni stalci mogu i najjednostavniju biljku pretvoriti u efektan detalj koji se skladno uklapa u postojeći stil uređenja doma.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. OBJESITE UMJETNIČKA DJELA U PROSTORIJU.
Pravilno postavljena umjetnička djela mogu običan i prazan zid pretvoriti u atraktivan detalj koji podsjeća na malu kućnu galeriju.
U muzejima i galerijama često se primjenjuje pravilo prema kojem bi središte umjetničkog djela trebalo biti otprilike 145 do 150 centimetara od poda, odnosno u prosječnoj razini očiju odrasle osobe.
Umjesto da pojedinačne slike nasumično rasporedite po zidovima, pokušajte ih grupirati kako biste postigli snažniji vizualni dojam.
Okvire sličnog izgleda možete rasporediti u pravilnu mrežu, dok kombiniranjem umjetničkih djela različitih veličina i oblika možete stvoriti opušteniji galerijski zid.
Kada postavljate više slika ili drugih dekoracija zajedno, cijelu kompoziciju promatrajte kao jednu cjelinu i njezino središte postavite približno u razinu očiju.
Nemojte se ograničiti samo na klasične uokvirene slike. Zidove možete ukrasiti tekstilnim dekoracijama, trodimenzionalnim predmetima ili čak lijepo uokvirenim dječjim crtežima koji mogu postati zanimljiv detalj i potaknuti razgovor.
Najvažnije je dekoracije postaviti promišljeno i planski, umjesto da prazne zidove popunjavate nasumično.
| Foto: Pinterest
20. POSTAVITE LEBDEĆE POLICE.
Lebdeće police pružaju dodatni prostor za odlaganje i izlaganje omiljenih predmeta, a pritom vizualno ne opterećuju prostor poput velikih polica za knjige ili masivnih ormara.
Zbog jednostavnog i nenametljivog dizajna posebno su praktične u manjim prostorijama, gdje bi glomazni komadi namještaja mogli stvoriti osjećaj skučenosti.
Važno je pažljivo odabrati mjesto na kojem ćete ih postaviti. Lebdeće police mogu odlično iskoristiti nezgodne niše i prazne kutove, prostor iznad WC školjke u kupaonici ili zidove uz prozore, gdje mogu dodatno naglasiti pogled prema van.
Način na koji uredite police također značajno utječe na njihov konačni izgled. Pokušajte postići ravnotežu između praktičnih predmeta za svakodnevnu upotrebu i dekoracija različitih veličina i visina kako biste stvorili skladnu i zanimljivu kompoziciju.
Odabir materijala može potpuno promijeniti dojam prostora. Police od prirodnog drva unose toplinu i ugodnu atmosferu, dok staklene ili metalne police prostoru daju moderniji i suvremeniji izgled.
Za najveću prilagodljivost odaberite police neutralnih boja i jednostavnih završnih obrada koje će se lako uklopiti u prostor čak i ako s vremenom promijenite stil uređenja doma.
| Foto: 123RF
11. ZAMIJENITE RASVJETNA TIJELA.
Stropna rasvjeta često djeluje kao trajni dio interijera, no mnoga rasvjetna tijela zapravo se mogu zamijeniti relativno jednostavno.
Zamjenom običnih i zastarjelih plafonjera upečatljivim visećim svjetiljkama ili lusterima možete u trenu podići izgled prostorije i unijeti više osobnosti u blagovaonicu, hodnik, dnevni boravak ili spavaću sobu.
Pri odabiru nove rasvjete posebno je važno voditi računa o proporcijama. Veličina rasvjetnog tijela trebala bi odgovarati dimenzijama prostorije, ali i namještaju iznad kojeg se nalazi.
Kada birate rasvjetu za blagovaonski stol, korisno je pravilo odabrati svjetiljku čiji je promjer otprilike 30 centimetara manji od širine stola. Tako ćete postići skladan izgled bez vizualnog opterećivanja prostora.
Prilikom zamjene rasvjetnih tijela razmislite i o ugradnji prekidača za prigušivanje svjetla. Mogućnost prilagodbe jačine osvjetljenja može potpuno promijeniti atmosferu prostorije i omogućiti vam da rasvjetu prilagodite različitim prilikama.
Ako živite u unajmljenom stanu, originalna rasvjetna tijela pažljivo spremite kako biste ih prije iseljenja mogli ponovno postaviti.
| Foto: 123RF
12. PAŽLJIVO UREDITE POLICE ZA KNJIGE.
Police za knjige često s vremenom postanu mjesto na kojem završavaju razni predmeti, zbog čega mogu djelovati neuredno i prenatrpano umjesto kao promišljen dio interijera.
Uz malo vremena i pažljivog slaganja možete ih pretvoriti u organiziran i vizualno privlačan dio prostorije koji kroz omiljene knjige, fotografije i dekorativne predmete odražava vašu osobnost.
Jedan od trikova kojima se koriste dizajneri interijera jest slaganje knjiga u različitim smjerovima. Dio knjiga postavite okomito, a dio vodoravno kako biste stvorili zanimljiviju kompoziciju i dobili podlogu za izlaganje manjih ukrasnih predmeta.
Nemojte police potpuno ispuniti. Prazan prostor između knjiga i dekoracija jednako je važan kao i sami predmeti jer omogućuje da svaki detalj dođe do izražaja i sprječava dojam nereda.
Slične predmete grupirajte zajedno kako biste postigli snažniji vizualni efekt. Kolekcije keramičkih predmeta, uokvirenih fotografija ili dekoracija sličnih boja mogu stvoriti skladne i povezane cjeline.
Tijekom uređivanja povremeno se odmaknite nekoliko koraka i pogledajte police kao cjelinu. Tako ćete lakše procijeniti ravnotežu i raspored te napraviti potrebne promjene dok svaka polica ne bude izgledala promišljeno, skladno i uredno.
| Foto: homedit.com
13. POSTAVITE ZAVJESE VIŠE I ŠIRE OD PROZORA.
Pravilno postavljene zavjese mogu vizualno povećati prostoriju, stvoriti dojam viših stropova i učiniti prozore većima nego što zapravo jesu.
Karnisu postavite otprilike 10 do 15 centimetara iznad okvira prozora te je produžite oko 15 do 25 centimetara sa svake strane prozora.
Na taj način otvorene zavjese neće zaklanjati prozor ni prirodnu svjetlost, nego će lijepo uokviriti pogled i omogućiti da prostorija djeluje svjetlije i prostranije.
Odabir tkanine također značajno utječe na atmosferu prostorije. Lagane i prozračne zavjese nježno propuštaju i filtriraju dnevnu svjetlost, dok teže tkanine pružaju više privatnosti, mogu pomoći u prigušivanju zvukova i stvaraju topliji ugođaj.
Važna je i duljina zavjesa. Za elegantan izgled trebale bi lagano dodirivati pod, dok nešto dulje zavjese koje se blago spuštaju po podu mogu prostoru dati raskošniji i luksuzniji dojam.
Razmislite i o slojevitom postavljanju zavjesa. Kombinacija prozračnih unutarnjih zavjesa i dekorativnih bočnih panela omogućuje vam prilagodbu količine svjetlosti i privatnosti tijekom dana, a istodobno prostoru daje bogatiji i dovršeniji izgled.
Čak i ako na prozorima već imate rolete ili sjenila, dodavanje tekstilnih zavjesa može ublažiti stroge linije prozora, učiniti prostor ugodnijim i poboljšati akustiku prostorije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. OSVJEŽITE POSTELJINU.
Nova posteljina može u trenu promijeniti izgled spavaće sobe i učiniti je elegantnijom i ugodnijom, bez potrebe za zamjenom namještaja ili većim preuređenjem.
Čista bijela posteljina može stvoriti dojam luksuzne hotelske sobe, dok slojevito kombiniranje različitih tekstura, poput prekrivača, deka i ukrasnih jastuka, prostoru daje dubinu, toplinu i osjećaj udobnosti.
Čak i jednostavna zamjena navlake za poplun može potpuno promijeniti paletu boja i cjelokupni dojam spavaće sobe.
Ako želite postići izgled kakav često viđamo u profesionalno uređenim interijerima, držite se usklađene palete boja i poigrajte se različitim teksturama umjesto velikim brojem uzoraka.
Na taj ćete način stvoriti vizualno zanimljiv prostor koji istodobno djeluje smireno, skladno i pažljivo uređeno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. UKLJUČITE MIRISE U PROSTORIJU.
Miris je često zanemaren element uređenja interijera, iako može potpuno promijeniti atmosferu i način na koji doživljavamo određenu prostoriju.
Mirisne svijeće, difuzori i mirisni štapići prostoru daju dodatnu osjetilnu dimenziju koja nadopunjuje vizualni dojam interijera i pomaže u stvaranju željene atmosfere.
Odaberite mirise koji odgovaraju namjeni i raspoloženju prostorije. Svježe citrusne note odličan su izbor za kuhinju i druge prostore u kojima želite stvoriti osjećaj energije i svježine, dok su toplije note vanilije i drva prikladnije za dnevni boravak ili spavaću sobu u kojoj želite postići opuštajuću i ugodnu atmosferu.
Važan je i izgled posuda u kojima se nalaze svijeće i difuzori. Lijepo dizajnirane bočice, staklene posude i držači mogu istodobno biti praktični predmeti i atraktivni dekorativni detalji.
Postavite ih na stolić za kavu, policu, komodu ili noćni ormarić kako biste prostoru dodali završni detalj koji će biti privlačan oku, ali i pridonijeti ugodnijem doživljaju cijelog doma.
| Foto: 123RF