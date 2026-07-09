Bez renovacije! 15 promjena koje će vaš dom pretvoriti u potpuno novi prostor

13. POSTAVITE ZAVJESE VIŠE I ŠIRE OD PROZORA. Pravilno postavljene zavjese mogu vizualno povećati prostoriju, stvoriti dojam viših stropova i učiniti prozore većima nego što zapravo jesu. Karnisu postavite otprilike 10 do 15 centimetara iznad okvira prozora te je produžite oko 15 do 25 centimetara sa svake strane prozora. Na taj način otvorene zavjese neće zaklanjati prozor ni prirodnu svjetlost, nego će lijepo uokviriti pogled i omogućiti da prostorija djeluje svjetlije i prostranije. Odabir tkanine također značajno utječe na atmosferu prostorije. Lagane i prozračne zavjese nježno propuštaju i filtriraju dnevnu svjetlost, dok teže tkanine pružaju više privatnosti, mogu pomoći u prigušivanju zvukova i stvaraju topliji ugođaj. Važna je i duljina zavjesa. Za elegantan izgled trebale bi lagano dodirivati pod, dok nešto dulje zavjese koje se blago spuštaju po podu mogu prostoru dati raskošniji i luksuzniji dojam. Razmislite i o slojevitom postavljanju zavjesa. Kombinacija prozračnih unutarnjih zavjesa i dekorativnih bočnih panela omogućuje vam prilagodbu količine svjetlosti i privatnosti tijekom dana, a istodobno prostoru daje bogatiji i dovršeniji izgled. Čak i ako na prozorima već imate rolete ili sjenila, dodavanje tekstilnih zavjesa može ublažiti stroge linije prozora, učiniti prostor ugodnijim i poboljšati akustiku prostorije. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA