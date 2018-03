Bez vježbe: Baka u tri mjeseca uspjela izgubiti više od 30 kila

Nakon što je vidjela fotografiju na kojoj su bile četiri generacije njezine obitelji, Ana Reyes je izgubila 31,5 kilogram u samo tri mjeseca bez vježbanja, prateći jednostavan plan prehrane. Objasnila je Daily Mailu da je prije gubitka težine imala jako lošu sliku o sebi te da je zbog toga bila u depresiji i s vremenom izgubila sve samopouzdanje.

- Nisam imala nikakav društveni život, nikad nisam izlazila, nisam imala odjeće koja mi je odgovarala, sve u svemu, sramila sam se svog izgleda - rekla je Reyes.

Foto: Pinterest

Majka dvoje djece nije samo transformirala svoje tijelo, nego i svoj život zahvaljujući promjeni koju je napravila u prehrani, radu na sebi i čistoj odlučnosti da promjeni u životu sve što joj ne odgovara.

Sve je počelo kad je pedesetogodišnja Reyes otkrila '123dijetu', koja se bazira na zdravom planu prehrane. Kad je jednom počela s planom, odlučna je bila provesti ga do kraja, nijednom ne varajući.

- Kad sam počela s dijetom bila sam depresivna, a sad se osjećam fantastično. Kao što bi rekli moji unuci, imam pedeset i fantastična sam - rekla je Reyes.

- Mnogi ljudi vjeruju da biti na dijeti znači da uopće ne smiješ jesti neki tip hrane, ali to nije slučaj s dijetom na kojoj sam ja bila. Tijekom cijelog procesa držala sam se voća koje sam jela za doručak, poput jabuka i jagoda, s kojima sam jela obični jogurt. Ručak se sastoji od salate s proteinima i povrćem, a večere se baziraju na mesu i ribi - objasnila je Reyes.

- Nikad mi nije palo na pamet da bih mogla biti zadovoljna svojim izgledom. Stvarno sam sretna, ne samo fizičkim izgledom, nego i s tim kako se osjećam mentalno. Ovo je u potpunosti promijenilo moj život - ispričala je.

Objasnila je da je prve rezultate vidjela već nakon par prvih dana dijete.

- Neću lagati, na početku, kad se tijelo počinje čistiti, loše se osjećaš, ali već nakon par dana sam imala više energije. Osjećam se fantastično, izgledam mlađe i imam puno više samopouzdanja. Čak se pojavio netko kome se i sviđam - našalila se Reyes.

Toliko je sretna da je ovu dijetu preporučila mnogima i nada se da će i njima pomoći da ostvare željeni izgled.

- Ako ste se na to odlučili, samo napravite to. Život je prekratak i treba ga živjeti. Samo to napravite - zaključila je Reyes.