Na današnji dan 1956. godine Norma Jean Dougherty i službeno je promijenila ime, Marylin Monroe. Sve ostalo što se dogodilo postala je povijest, a kao Marilyn Monroe ostala je poznata i do današnjeg dana
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Bi li Norma Jeane osvojila svijet kao Claire, Carol ili Meredith?
Čitanje članka: 2 min
Na današnji dan 1956. godine Norma Jeane službeno je, zakonski, promijenila svoje pravo ime u umjetničko: Marilyn Monroe, kojim se koristila desetak godina prije toga i doživjela nevjerojatnu zvjezdanu slavu u filmskom svijetu. Bilo je to jedno od nekoliko imena i prezimena koja je u životu nosila.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku