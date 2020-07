Bicikl, ako je sklopljen, može s vama 'putovati' u vlaku i brodu

U vlaku se plaća za bicikl samo ako nije sklopljen, a na brzom brodu i ako je kao prtljaga. No dok za trajektne linije vrijede izvansezonske cijene, za brodske i brzobrodske treba se platiti po sezonskima

<p>Bicikli su i kod nas sve popularnije prijevozno sredstvo pa će i na godišnji odmor neki poželjeti krenuti s njima. <br/> No većini, pogotovo onima koji su bicikle počeli voziti tek prije nekoliko mjeseci, bila bi preduga ruta iz unutrašnjosti pedalirati do mora, a i vrlo je opasno. U ostalim zemljama EU uobičajeno je staviti bicikl na vlak, a pri ukrcaju bicikala, kako bi bili brži, pomažu i ostali putnici. Raspitali smo se je li moguće i kod nas biciklom u vlak. </p><p>- Putnik koji namjerava prevesti bicikl može se informirati na internetskoj stranici Hrvatskih željeznica, putničkog prijevoza. Osim toga, prije putovanja potrebno je provjeriti vozi li sve prema voznom redu ili ima izmjena u prometovanju i sastavu vlakova. To se može telefonski na brojeve 060/333-444 i 01/3782-583 ili mailom na informacije@hzpp.hr te na informacijskim punktovima i blagajnama u kolodvorima i stajalištima. Informacije su i na www.hzpp.hr/stanje-u-prometu - rekli su u Hrvatskim željeznicama (HŽ). </p><p>Naime, dok su radovi na pruzi, na toj dionici vozi autobus u koji nije jednostavno smjestiti bicikl. Najlakše ih je prevesti na prigradskim linijama na zagrebačkom području gdje voze niskopodni vlakovi u koje je vrlo jednostavno uvesti bicikl. U njemu su predviđena mjesta za bicikle i njihovo vezanje. </p><p>- U vlakovima u kojima se nalazi prostor za smještaj bicikla ili vlakovima u čijem sastavu je vagon za prijevoz bicikala moguće je bicikl prevesti bez sklapanja. U vlakovima u kojima nema posebnog prostora bicikl se može sklopiti i prevesti iznad ili ispod svojeg sjedala ili smjestiti na drugo mjesto određeno za smještaj prtljage. U tom slučaju bicikl se prevozi kao osobna prtljaga i prijevoz bicikla se ne naplaćuje - pojasnili su iz HŽ-a. </p><p>Na stranicama HŽPP-a je vozni red vlakova u kojima postoji mjesto za bicikl. Iz HŽ-a su dodali da se bicikli ljeti u pojedinim vlakovima u splitskom prigradskom području također mogu prevesti, a u ostalim vlakovima i izvan sezone sklopljeni kao prtljaga. Cijena prijevoza bicikla je 15 kuna bez obzira na dužinu puta. U međunarodnim vlakovima prijevoz bicikla stoji pet eura, a ista cijena je i za prijevoz bicikla na međunarodnim trajektnim linijama.</p><p>No na trajektima Jadrolinije koji voze po našoj obali za prijevoz bicikla plaća se koliko i za odraslog putnika na toj liniji. Za trajektne linije ovoga ljeta vrijede izvansezonske, zimske cijene. Tako će oni koji putuju iz Splita do Staroga Grada na Hvaru ovoga ljeta platiti 39 kuna za sebe i još toliko za bicikl, a inače to stoji po 47 kuna. Najskuplje je trajektom iz Splita na Lastovo, gdje je cijena za putnika 55 kuna, a inače je sezonska još 10 kuna skuplja. No dok za trajektne linije vrijede izvansezonske cijene, za brodske i brzobrodske treba se platiti po sezonskima. </p><p>- Prijevoz bicikla je moguć trajektnim i brodskim linijama. Na brzobrodskim linijama bicikli se mogu prevesti kao prtljaga uz naplatu za dodatnu prtljagu. Cjenik prijevoza bicikala na trajektima i putničkim brodovima prema linijama je na našoj internetskoj stranici - rekli su u Jadroliniji. No nismo pronašli cijene za prtljagu. I Hrvatske željeznice i Jadrolinija kažu da se bicikli mogu prevesti kao prtljaga, no nisu pojasnili kako moraju biti zapakirani iako smo pitali. </p><h2>Na izlet</h2><p>U EU na prigradskim linijama mnogi biciklima idu u vlak pa dolaskom u grad nastavljaju biciklom do posla. Takav prijevoz vlakom popularan je i za izlete</p><p><strong>2069 bicikala </strong>prevezli su u vlakovima u šest mjeseci 2020., a lani 6950</p><p><strong>15 kuna</strong> je prijevoz bicikla u vlaku bez obzira na to kamo se putuje u Hrvatskoj</p>