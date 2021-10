Krenuli smo iz Savudrije, a cilj nam je doći do Prevlake. Ovisno o našoj financijskoj situaciji i mogućnostima, razmišljamo nastaviti do Crne Gore pa sve do Atene, kaže Zagrepčanin Slaven Škrobot (34) koji je pokrenuo humanitarnu akciju 'Slavenovih tisuću kilometara u kolicima za osmijehe na licima' u kojoj želi prikupiti sredstva za bicikle za osobe s invaliditetom.

Avantura bicikliranja Jadranskom magistralom započela je 7. rujna kada je Slaven s prijateljima krenuo iz Savudrije do Poreča.

- Prijateljica Vedrana priključila se s kamperom u Rijeci i ide s nama do Prevlake, ali i dalje ako ćemo nastaviti put Crne Gore i Grčke. Tu je stalna 'postava' od nas pet, ali stalno se izmjenjuje ekipa i mnogi prijatelji, poznati i nepoznati znali su se priključiti ruti. U jednom trenutku nas je bilo 12. Cilj je da skupimo sredstva, ali i da se pritom zabavimo, osvijestimo druge o problemima osoba s invaliditetom i promoviramo Hrvatsku - kaže Slaven.

Slavenu je prije 12 godina jedan skok u more promijenio život te je ostalo paraliziran od vrata na niže. Prije nesreće nije se skidao s bicikla. Mislio je da na njega više nikada neće sjesti, sve dok na internetu nije našao bicikl za osobe s invaliditetom, pokrenuo kampanju i skupio sredstva.

- Volim se voziti Jadranskom magistralom i odlučio sam ju proći svojim novim biciklom. Isto tako, želim pomoći drugima koji imaju priču sličnu mojoj pa je izbor za humanitarnu akciju pao na skupljanje sredstava za bicikle. Znam koliko on znači za one koji žele ostati aktivni. Upravo mi je taj bicikl dao slobodu i samostalnost. Prošle godine sam prvi put nakon 12 godina otišao negdje sam. Drugim ljudima je to nepojmljivo, a meni je značilo sve - priča nam Slaven.

- Preko društvenih mreža odabrao sam četiri kandidata koji su se najviše potrudili napisati i opisati tko su, zašto bi htjeli bicikl i što on za njih znači. Uporan sam i vjerujem da će se na kraju skupiti novac - kaže Slaven.

S ekipom je stigao do Hvara gdje su, kako kaže, imali prekrasan doček. Otok su 'osvojili' biciklima što nije bio lagan pothvat. No za razliku od dionica ranije, poput vožnje na buri i kiši, kaže, bilo je 'laganini'. Kaže da je putovanje bilo naporno, ali predivno. Osim lijepih trenutaka, bilo je i onih manje ugodnih.

- Drugi dan mi se pokvario bicikl, ali smo to uspješno riješili. Sada vidim da gori neka crvena lampica, ali nadam se da će izdržati do Prevlake - kaže Slaven koji se svim snagama trudi pomoći drugima.

Nakon Hvara, obići će Pelješac i Korčulu. Zatim ide put Dubrovnika i Prevlake. Kaže, da je s prijateljima na putu upoznao prekrasne ljude. U gradovima i mjestima mnogi su ih s veseljem dočekali i ugostili kao pravi domaćini.

- Ovo je jedno nezaboravno iskustvo. Nadam se da ćemo moći nastaviti prema Crnoj Gori i Grčkoj, ali sve ovisi o mogućnostima. Nećemo ništa forsirati. Samo želim reći da bolju ekipu za ovu avanturu nisam mogao odabrati - kaže.

- Na cesti je bilo svega. Nekima smo smetali, ali većina se veselila kad bi nas vidjela. Znali su se zaustavljati da nas pozdrave - kaže.

Jedan od prekrasnih trenutaka Slaven je sa svojom ekipom doživio prekjučer kada ih je Jakov Kalajžić, pripadnik HGSS-ove stanice Makarska odveo do najvišeg vrha Bikova - Sv.Jure.

- Vedranin prijatelj nazvao je Jakova koji nas je odveo do Sv. Jure. Kaže da mu nije teško palo jer i sam dugo nije bio gore. Osjećali smo se sigurno s njim jer poznaje cestu kao svoj džep. Bilo je poprilično hladno, ali je zalazak sunca bio predivan - kaže Slaven.

- Veselimo se ostatku rute i novim poznanstvima, ali i tome da ćemo prikupiti sredstva za one koji se žele samostalno provozati, putovati i družiti se - zaključuje Slaven.

Za sve koji se želje uključiti, uplatu za donacije mogu izvršiti preko GoGetFunding platforme ili direktno na račun - IBAN: HR3723600003118713052