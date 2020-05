Slaven: Želio bih opet sjesti na bicikl i osjetiti sreću u vožnji

Nikada nisam bio previše zainteresiran za aute ili motore, kao većina mojih prijatelja. Nisam volio ni satima sjediti na kavama. Uvijek sam tražio neku aktivnost. Većinu vremena nisam se skidao s bicikla. Stavio bih slušalice u uši, sjeo na bicikl i bio bih sretan, priča nam Slaven Škrobot (33), kojem je samo jedan skok u more, u sekundi, preokrenuo život.

Pogledajte kako Slaven unatoč paralizi putuje po svijetu:

Ostao je paraliziran od vrata na niže, ali to ga nije spriječilo da nastavi uživati u životu. Međutim, mislio je da na bicikl više nikada neće sjesti. A onda je sasvim slučajno na internetu ugledao bicikl za ljude s invaliditetom, ali ovaj put je cijena uništila njegov san.

Ljudi, za sada je od donacija prikupljeno 11.339,35 kn! Hvala vam svima od <3 Ukoliko se još netko želi uključiti i... Objavljuje Slaven Škrobot u Subota, 16. svibnja 2020.

- Kada sam prije osam ili čak nešto i više godina ugledao taj bicikl sve što sam vidio bila je sreća, ispunjenost i želja za vježbanjem. Onda sam ugledao cijenu i sve je palo u vodu - kaže Slaven koji je pokušao i s GoFundMe kampanjom, ali tad je u Hrvatskoj nije bilo. Zbog svega je zaboravio na nju i posvetio se drugim stvarima.

Koji dio naše obale bi najviše voljeli da istražim i ispitam što se tiče pristupačnosti, prilagođenosti, smještaja i... Objavljuje Slaven Škrobot u Četvrtak, 7. svibnja 2020.

- Pronašao sam se u glazbi, koncertima i putovanjima. Provodio sam mjesece istražujući i putujući. Naučio sam puno toga. Međutim, sada je opet nastupio jedan loš period u mome životu iz kojeg se moram izvaditi i vjerujem da ću iz toga izaći još jači i uspješniji kao i iz prošlog - ispričao je Slaven koji se želi osamostaliti i zaposliti i pod svaku cijenu ostvariti svoju veliku želju, a to je - bicikl.

NITKO NIJE SAVRŠEN Malo tko me ovdje zapravo dobro poznaje, a pogotovo me malo vas poznavalo prije ozljede i zna što... Objavljuje Slaven Škrobot u Četvrtak, 14. svibnja 2020.

- Kada mi netko kaže da nešto ne mogu, ja ću napraviti sve da dokažem suprotno. I sada ću sve napraviti da dođem do bicikla jer znam da će mi donijeti zadovoljstvo, ispunjenost i da je to sredstvo koje će mi poboljšati kvalitetu života i omogućiti određenu samostalnost - dodaje Slaven. Cijena bicikla je 65.000 kuna, a da dođe do nje, treba pomoć drugih.

IDEMO LI PO TAJ BICIKL? (Podaci o računu su na kraju teksta) Ljudi moji dragi...šta da vam kažem, tj. napišem? Jučer... Objavljuje Slaven Škrobot u Petak, 15. svibnja 2020.

Broj IBAN računa je HR0523600003231765091, a u opisu plaćanja treba pisat “DONACIJA ZA BICKIL”. Adresa je Bernarda Vukasa 33 (10000 Zagreb). Do jučer je prikupljeno oko 15.000 kuna.

