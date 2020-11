'Big Five' metoda: Predviđanje nečije religioznosti i vjerovanja

Psiholozi su proučili koliko je 'Big Five' metoda učinkovita u predviđanju nečije pobožnosti. Potom su analizirali podatke o osobnosti milijun ljudi u više od 55 zemalja

'Big Five' ili 'Velikih pet' je naziv za građu ljudske ličnosti koju psiholozi znaju koristiti kao polazište u razumijevanju nečije osobnosti. Radi se o pet temeljnih dimenzija - ekstraverzija, neuroticizam, savjesnost, prihvatljivost i otvorenost za iskustvo.

Osim toga, svaka od ovih dimenzija sastoji se od šest pod-osobina. Na primjer, u slučaju ekstraverzije, pod-osobine su: toplina, druželjubivost, asertivnost (sposobnost iskrenog izražavanja vlastitih mišljenja, osjećaja i stavova), aktivnost, traženje uzbuđenja i pozitivne emocije.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu 'Journal of Personality and Social Psychology' pozabavilo se pitanjem koliko je 'Big Five' metoda učinkovita u predviđanju nečije religioznosti, pobožnosti i vjerovanja u neku višu silu. Istraživanje je vodila Theresa Entringer sa Sveučilišta Mannheim.

Ona i njezin tim pronašli su ono što povezuje religioznost i nečiju osobnost te ono što nema utjecaja na to.

Da bi došli do ovih zaključaka, istraživači su proveli meta-analizu pet postojećih studija. Na kraju su bili pomalo iznenađeni koliko su rezultati nedosljedni. Kako bi razjasnili ovu temu još su malo istraživali. Analizirali su podatke o osobnosti čak milijun ljudi u više od 55 zemalja i 2000 gradova širom svijeta.

Otkrili su da su osobine ličnosti 'Velike petice' mnogo bolje u predviđanju religioznosti u visoko religioznim zemljama kao što su Nigerija, Kenija, Jamajka, Šri Lanka i Pakistan, a manje učinkovite u predviđanju religioznosti u manje religioznim zemljama kao što su Švedska, Norveška, Belgija, Danska i Estonija.

- 'Big Five' aspekti glavni su prediktori religioznosti, ali samo u religijskim kulturama - zaključili su na kraju, a prenosi psychologytoday.com.