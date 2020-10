Četiri znaka pokazuju imate li visoku 'emotivnu inteligenciju'

Ona emotivna nema puno veze s racionalnom inteligencijom, a najbolja je stvar što se može razvijati. Ljudi s visokim emotivnim IQ-em imaju veće šanse biti zadovoljni kroz život te se lakše nose s poteškoćama

<p>Emocionalna inteligencija može značiti razliku između ponašanja na društveno prihvatljiv način i onoga koji se smatra 'neprilagođenim'. Iako je većina ljudi čula za pojam emocionalne inteligenciije, malo ljudi doista zna kako je uočiti - u sebi ili u drugima.</p><p>Emocionalna inteligencija u osnovi je način na koji opažate, razumijevate, izražavate i upravljate emocijama. I važno je jer što više razumijete ove aspekte sebe, to će vaše mentalno zdravlje i socijalno ponašanje biti bolji, piše<a href="https://www.iflscience.com/editors-blog/four-signs-you-have-high-emotional-intelligence/page-3/"> IFL Science</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Depresija povezana s epidemijom</strong></p><p>Možda su to stvari koje radite, a da zapravo i ne razmišljate o njima - što može biti slučaj za mnoge ljude. Ili je možda riječ o vještinama na kojima znate da trebate raditi. U svakom slučaju, poboljšana emocionalna inteligencija može biti vrlo korisna u svim vrstama okolnosti - bilo na poslu, kod kuće, u školi ili čak kad se samo družite s prijateljima.</p><h2>Nema velike veze između raciolnalne i emocionalne inteligencije, a može se i razvijati</h2><p>Emocionalna inteligencija obuhvaća više sposobnosti, a najvažnije je osvještavanje samoga sebe, samopouzdanje, motivacija, empatija i samokontrola. Ona nadopunjuje racionalnu inteligenciju, no kao što je moguće da netko ima visok kvocijent racionalne, a nizak emocionalne inteligencije, moguće su i obrnute varijante. </p><p>Visoka emocionalna inteligencija obično prati uspješne i zadovoljne ljude, a psiholozi tvrde kako je nju znatno lakše razvijati nego racionalnu. Ključna je uloga emotivne inteligencije u 'nošenju' s vlastitim osjećajima, a način na koji to činimo diktira i kako funkcioniramo s drugima.</p><p>- Samouvjereni ljudi koji ostvaruju svoje ciljeve te se znaju prilagoditi različitim situacijama odraz su emocionalne inteligencije na djelu - kaže psiholog Daniel Goleman.</p><h2>4 znaka visoke emocionalne inteligencije:</h2><h2>1. Razmišljate o svojim reakcijama</h2><p>Svi ljudi tijekom dana prožive cijelu paletu emocija te se često događa da ni sami ne znamo što je uzrok povremenog bijesa ili tuge. Upravo je prepoznavanje okidača emocija važan preduvjet poznavanja sebe. Također, ako znamo što nas može uzrujati, manje su vjerojatnosti da ćemo to potiskivati ili ignorirati, što negativno djeluje na psihu.</p><p>Zbog toga ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom često analiziraju vlastita raspoloženja, pa možemo reći da su u 'doticaju sa samim sobom'.</p><h2>2. Teške situacije vidite kao izazov</h2><p>Način na koji se nosimo s porazima i pogreškama puno govori o nama. Ako su nam za to uvijek krivi drugi ili očajavamo zbog vlastite gluposti, tada je to očit znak manjka samopouzdanja i emocionalne inteligencije. </p><p>- Snažni ljudi ne kukaju nad zlom sudbinom, već priznaju vlastitu grešku, podrazumijevaju da ih svi ponekad čine i pokušavaju popraviti situaciju ili pak prelaze preko nje - kaže psihologinja Barbara Fredrickson.</p><h2>3. Poznajete svoje slabosti i prednosti</h2><p>Samosvijest se u velikom dijelu odnosi na realan doživljaj sebe, poput poznavanja stvari u kojima ste bolji od drugih, ali i onih u kojima ste gori te prihvaćanja tih osobina. To omogućuje i dobro samopouzdanje, kao preduvjet uspjeha u poslu i ljubavi te svim oblicima društvenih odnosa.</p><p>- Znamo li u čemu smo dobri, tada ćemo to raditi s velikim samopouzdanjem, a u onome što nam ne ide ćemo potražiti pomoć te tako uvijek biti produktivniji - ističe Goleman.</p><h2>4. Lako se postavljate u 'tuđu kožu'</h2><p>Visoko empatični ljudi koji su vrlo osjetljivi na tuđe emocije te se ponašaju u skladu s njihovim potrebama imaju jednu stvar zajedničku - znatiželjni su i istinski zainteresirani na učenje što više stvari o drugima.</p><p>Ako vam je lako sprijateljiti se, imate bazu od nekolicine bliskih prijatelja i u svakoj novoj sredini ostavljate ugodan dojam, tada je vaša emocionalna inteligencija neupitna.</p><p>- Ispunjavajući i funkcionalni odnosi s drugim ljudima najočitiji su znak emocionalne inteligencije - objašnjava Goleman.</p>