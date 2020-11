7 parova iskreno: Ovako izgleda život s partnerom druge vjere

Ljubav sve pobjeđuje, barem tako tvrde romantični filmovi. To uključuje brojne razlike među ljudima, pa i one vjerske. Parovi različitih vjera savjetuju kako održati iskru

<p>Ljudi koji žive s partnerima druge vjeroispovijesti kažu kako to nije lagan zadatak, no svakako se isplati, piše <a href="https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a34078016/interfaith-relationships/">Cosmopolitan.</a> Kako bi bolje opisali stvarnost suživota s nekim druge konfesije, razgovarali su sa sedam parova koji su otkrili svoju tajnu uspjeha i načine kako su premostili različitosti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je vjera pomogla reperu Marinu Ivanoviću Stoki</p><h2>Jasmine Malone (24) i Sufian Shaban (25)</h2><p><strong>Kakvu ulogu u njihovoj vezi igraju razlike</strong><br/> - Često sam s drugima razgovarala o svojoj vezi, činjenici da smo različite vjere, da sam kršćanka i da sam Sufianom. To je vrlo teško. Nije me sram reći da sam kršćanka. Sufian je musliman i također se ne stidi to izgovoriti. Cijenimo jedno drugo i tuđa vjerska uvjerenja te možemo razgovarati o razlikama bez da omalovažavamo vjeru onog drugog, kaže Jasmine.</p><p><strong>Kako su uspjeli</strong><br/> - Još rastemo i učimo o svemu. Trebalo nam je vremena i strpljenja. Svi možemo ponekad zastraniti, ali najveći rast nastaje kad možemo, iako nam je neugodno, preispitivati naše predrasude zajedno. Oboje se smatramo odgovornima, kaže ona.</p><p>- Jasno mi je da bi njezini članovi obitelji više voljeli da je ona s nekim crne boje kože i kršćaninom, za razliku od mene, libijskog muslimana. No to me ne sprječava da volim Jasmine i da sam predan ideji kako ćemo se vjenčati. Volim njezin identitet. Branim je i volim i cijenim njezinu vjeru. Nikad nismo pokušali mijenjati identitet onog drugog i to je jedini način da razumijemo naše kulturološke razlike. Da se fokusiramo na promjene umjesto na jedno drugo, ne bismo bili toliko zainteresirani za identitete i kulture partnera, kaže Sufian.</p><h2>Bridget Nixon (45) i Thomas Nixon (46)</h2><p><strong>Najveći izazovi</strong></p><p>- U početku je sve bilo dobro jer smo oboje bili otvoreni tradicijama religije onog drugog. Problem je nastao kad je Thomas odlučio da je ateist. Kao nevjernik, osjećao se neugodno u vjerskom okružju jer je imao dojam da ga to omalovažava. Za mene je bilo teško slušati i ne doživljavati osobno njegove stavove o molitvi, vjeri, biblijskim pričama i religijskim tradicijama, navodi Bridget.</p><p><strong>Kako su uspjeli</strong></p><p>- Trebalo je puno vremena i komunikacije da uspijemo to prebroditi. Živi i pusti druge da žive. Poštujem njegove ateističke stavove, a on poštuje moju duhovnost. Mislim da smo oboje izgubivši članove obitelji i suočivši se sa zastrašujućim zdravstvenim dijagnozama nadišli razlike i možemo se suočiti sa vlastitom smrtnošću te razgovarati o posljednjim željama oko ukopa. Vjerske razlike unatoč svemu uspjele su nas spojiti. Morali smo puno raditi kako bismo dopustili onome drugome da živi i vjeruje što želi, a pritom smo morali paziti na osjećaje. To se može, a ključ je u komunikaciji. Ne dopustite da frustracije, nerazumijevanje i predrasude budu dominantne, dodala je Bridget.</p><h2>Lisette Ramirez (18) i Abdelalhalim Mohsin (19)</h2><p><strong>Kako su uspjeli</strong></p><p>- Prihvaćamo činjenicu da su nas odgajali u različitim vjerskim uvjerenjima. To je prvi korak za zdravu vezu. Uvijek imamo dovoljno vremena da onome drugom objasnimo vjeru i kulturu iz koje dolazimo. Kad to radimo, riječ je o nečem predivnom jer omogućuje dublju ljubav i razumijevanje koje mogu stvoriti ljudi iz različitih miljea, kaže Abdelalhalim.</p><p><strong>Njihov savjet drugima</strong></p><p>- Izađite iz zone komfora i ne ograničavajte se. Da, razumijemo da je teško ići protiv tradicije ili roditeljskih očekivanja o tome za koga ćemo se vjenčati, no dugujete sebi ljubav prema nekome bez straha od toga što će o svemu misliti netko drugi, istaknula je Lisette.</p><p>- Naše su različitosti vjerojatno najbolji dio naše veze. Volimo se takvi kakvi jesmo, a to uključuje i način kako se ponašamo, kako mislimo i kako govorimo. Naše različito podrijetlo od nas je stvorilo jedinstvene ljude i to međusobno volimo. Uvijek ćemo se podupirati i poštovati religiju onog drugog te izbore koji proizlaze iz tih uvjerenja, kaže Abdelalhalim.</p><h2>Kenza Kettani (24) i Matthew Leonard (26)</h2><p><strong>Kako su postigli razumijevanje</strong></p><p>- Kao muslimanka u muslimanskoj zemlji morala sam Matta naučiti mnogim običajima Islama prije nego se vjenčamo. Bila sam nervozna oko toga kako ću mu objasniti činjenicu da ne može prenoćiti kod mene ili zašto bi moji roditelji mogli imati nešto protiv njega. No imali smo puno sreće jer su naši roditelji bili puno podrške i razumijevanja s obje strane. Brinulo me da bi njegovi roditelji možda mogli imati nešto protiv veze s muslimankom. No bili su znatiželjni prema mojoj vjeri i željeli su naučiti nešto o njoj, kaže Kenza.</p><p><strong>Njihov savjet drugima</strong></p><p>- Ključ uspjeha međuvjerskih veza je zapravo ključ uspjeha svake veze. Budite strpljivi, puni ljubavi i razumijevanja. Primjećujte različitosti, no tražite sličnosti. Ako to učinite, moći ćete stvoriti snažnu i zdravu vezu. Upravo smo taj savjet i sami koristili kad smo počeli hodati. Iako nije uvijek bilo lako naučiti komunicirati o različitostima naših vjera i kultura, našli smo način kako biti strpljivi i ljubazni jedno prema drugome te smo se uvijek fokusirali na naše sličnosti radije nego na razlike, dodala je ona.</p><h2>Donna Fields Brown (69) i Gary Brown (66)</h2><p><strong>Najveći izazov</strong></p><p>- Najveći izazov nam je bio pronaći nekoga tko bi nas htio vjenčati. Gary je nazvao svećenika koji me htio preobratiti ka katoličanstvo prije stupanja u brak. Ja sam kontaktirala rabina koji je kazao da bi volio da smo oboje Židovi. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja da nas vjenča netko iz vjerske zajednice, konačno smo pronašli metodističkog svećenika koji ne samo da se složio da nas vjenča, nego je pristao i na ceremoniju na otvorenome. Imali smo predivno vjenčanje u srpnju u prekrasnom vrtu, kaže Donna.</p><p><strong>Kako su uspjeli</strong></p><p>- Gary i ja nikad nismo bili među redovitim posjetiteljima vjerskih obreda. Pokušali smo otići u različite crkve, no propovijedi smo uvijek smatrali punima predrasuda. Članovi crkve htjeli su nas indoktrinirati radije nego se sprijateljiti sa nama. Iako se možda ne slažemo uvijek sa našim vjerskim različitostima, pokušavamo slušati onog drugog i prihvatiti njegova uvjerenja bez kritičnosti i predrasuda. Zajedno smo 47 godina, pa valjda nešto radimo dobro, istaknula je.</p><h2>Jayne Sneath (47) i Christine Redfield (48)</h2><p><strong>Najveći izazov</strong><br/> - U početku je Christine bila prilično skeptična prema mojoj odluci da budem siva vještica. Kao i mnogi, milila je da štujemo Vraga i da su uvjerenja u osnovi zla. No Christine je otvorenih nazora i puno smo razgovarale o tome što vjerujem i zašto, zašto sam okrenula leđa konvencionalnoj religiji i zašto koristim vjerske prakse da manipuliram energijom radije nego da nekom štetim. U međuvremenu je shvatila da se moja temeljna uvjerenja je razlikuju toliko puno od njezinih pa još učimo jedna od druge, kaže Jayne.</p><p>- Članovi moje obitelji bili su glasni u obrazlaganju neslaganja s mojim vjerskim izborom tijekom čitavog mog života. Oni su se preobratili na kršćanstvo kad sam imala devet godina. Mislim da se potajno nadaju kako će me Christine preobratiti. Njezini prijatelji i obitelj nisu bili toliko negativni, čak su pokazali znatiželju i interes, kaže ona.</p><p><strong>Kako su uspjele</strong></p><p>- Komunikacija, komunikacija, komunikacija. Prihvaćamo uvjerenja partnerice i poštujemo temeljne principe po kojima žive. Primjerice, Christine je naišla na članak o lezbijskoj svećenici koju su udaljili iz crkve u kojoj je radila godinama prije nego što je otkrila svoje seksualno opredjeljenje. To je kod nje stvorilo sumnju, jer iako je krštena, nju kao dugogodišnju katolkinju više nisu prihvaćali u crkvi jer se udala za ženu. Tada sam je poticala da napiše pismo Papi tražeći njegov blagoslov, prisjetila se Jayne.</p><p><strong>Njihov savjet drugima</strong></p><p>- Trebali biste ustrajati u svojim vjerskim uvjerenjima, no istovremeno biti otvoreni prema drugima. Ono što vrijedi za jednog čovjeka, ne mora nužno vrijediti i za drugog. Dopustite partneru slobodu da bude najbolji takav kakav jest. Uvijek pitajte jer samo tako možete razumjeti nešto o čemu nemate informacija. Iako Christine i ja imamo različita uvjerenja, poštujemo se. Držimo do individualnosti iako se volimo, savjetovala je Jayne.</p><h2>Yanatha Desouvre (42) i Amy Ann Desouvre (43)</h2><p><strong>Najveći izazov</strong></p><p>- Naši roditelji nisu baš podržavali našu vezu i često su nas pitali kako mislimo podizati djecu. No kao roditelji, mi tražimo razumijevanje najboljih dijelova naše vjere i to učimo našu djecu. Prihvaćamo dijelove obje religije koji su puni nade i inspiracije, kaže Yanatha.</p><p><strong>Kako se razumiju</strong></p><p>- Imamo različite kulture i vjere. Amy je Židovka i to nije samo vjera nego i kultura. Ja sam Haićanin i korijeni moje kulture su također duboki. Obje su kulture otporne i nalazimo način kako prevladati teška vremena te opstati, kaže on.</p><p><strong>Njihov savjet drugima</strong></p><p>- Pronađite način kako razumjeti vjeru onog drugog jer je riječ o velikom dijelu nečijeg identiteta. Prihvatite različitosti, a istovremeno se fokusirajte na izgradnju sličnosti koje dijelite, zaključio je Yanatha.</p>