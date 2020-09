Bigoreksija je poremećaj koji se puno češće javi kod muškaraca

Bio sam jako nesretan i nikad nisam imao mira. Stalno sam boravio u teretani i uzimao steroide. Bilo je to zaista mračno razdoblje mog života, ispričao je mladić koji se izvukao iz tog stanja

<p>Kako su ljudi koji pate od anoreksije uvjereni da su stalno predebeli, čak i ako imaju 30 kilograma, sve kosti im se vide i izgube snagu hodati, tako i oni koji pate od bigoreksije vjeruju da im mišići nisu nikad dovoljno veliki. Međutim, ta opsesija u konačnici ih vodi ozbiljnim zdravstvenim problemima, primjerice, srčanom i moždanom udaru, skupljanju testisa, gubitku kose, depresiji, čak i suicidu.</p><p>Većina posljedica se javlja zbog uzimanja štetnih dodataka, no čak i bez njih nezdravo je nakupljati prekomjernu mišićnu masu jer se time opterećuje srce i krvne žile zadužene za pumpanje krvi.</p><p>Britanski mediji pisali su prije nekoliko godina o mladiću <strong>Oli Loyneu</strong> koji je imao svega 20 godina kada je umro je od srčanog udara. Godinu ranije preživio je moždani udar i dva srčana. On je uzimao steroide i pretjerivao s dizanjem utega, a s time je počeo u dobi od 18 godina.</p><p>Koliko god su mu mišići bili veliki, on ih je smatrao premalima i uporno je nastavljao sa svojom opsesijom, čak i nakon svih upozorenja koje mu je tijelo slalo, prenio je <a href="https://www.dailymail.co.uk/health/article-3243399/The-rise-BIGOREXIA-male-gym-goers-anxieties-muscles-excessively-lifting-weights-taking-steroids-leading-depression-suicide.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><h2>Svaki deseti muškarac u teretani pati od bigoreksije</h2><p>Stručnjaci vjeruju da svaki deseti muškarac u teretani pati od bigoreksije,a rijetko se pojavi i kod žena.</p><p>- Sve više ljudi postaje opsjednuto sa svojim tijelom na ovaj način i to je ozbiljan problem. Gledaju se u ogledalo i nikad si nisu dovoljno veliki. Postoje tisuće i tisuće ljudi s ovim poremećajem, i svi oni imaju nisko samopouzdanje, osjećaju se konstantno vrlo zabrinuto i uznemireno . Pojedinci se mogu osjećati toliko beznadežno da su skloni teškoj depresiji i suicidu - objasnio je novinarima <a href="http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/34307044/muscle-dysmorphia-one-in-10-men-in-gyms-believed-to-have-bigorexia" target="_blank">BBC-a</a> <strong>Rob Willson</strong>, voditelj Zaklade Body Dysmorphic Disorder koja ukazuje na ovaj poremećaj i pomaže onima koji pate od njega.</p><p>Dodao je kako su ti ljudi uvjereni da moraju izgledati na određeni načina (nerealni) da bi se osjećali privlačno, moćno i uspješno. Znaju biti toliko opsjednuti veličinom svojih mišića da je to sve što ih zanima u životu. Uzrok ovog poremećaja još nije sasvim jasan, a stručnjaci pretpostavljaju da bi se moglo raditi o genetici ili kemijskoj neravnoteži u mozgu.</p><p>Okidač mogu biti i neke životne situacije, a češće se pojavljuje kod muškaraca koji su u djetinjstvu bili zlostavljani i maltretirani, nesigurni i s manjkom samopouzdanja.</p><p>Pogledajte službeni trailer dokumentarnog filma koji govori o ovoj tematici:</p><p><strong>Adam Trice</strong>, muškarac u tridesetim godinama iz Velike Britanije, bio je toliko opsjednut pokušajima dobivanja 'savršenog tijela' da je izgubio posao, djevojku i kuću. Postao je toliko depresivan da se pokušao ubiti. Na kraju je završio u bolnici, potražio profesionalnu pomoć i izvukao se iz tog stanja.</p><p>- Bio sam jako nesretan i nikad nisam imao mira. Stalno sam boravio u teretani i uzimao steroide. Bilo je to zaista mračno razdoblje mog života. Išao sam na puno terapija, radio na svojoj psihi i naučio puno toga o sebi. Naučio sam i kako zavoljeti sebe i svoje tijelo - ispričao je i priznao da je sretan što napokon živi normalno.</p><h2>Neki od znakova bigoreksije:</h2>