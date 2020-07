Spavate li s otvorenim očima? Ne bi vjerovali koliko je to često

Čak 20 posto ljudi spava s otvorenim očima, a noćni lagoftalmos često je nasljedno stanje. Ipak, znatno je češće kod djece te se može 'prerasti', a uzrokuje i neke zdravstvene probleme od kojih su najčešće suhe oči

<p>Prilazite kauču gdje spava obiteljski prijatelj ili krevetu u kojem leži vaš novi partner, saginjete se i u šoku shvaćate - njegove su oči otvorene. Širom otvorene, a spava. To nije scena iz hororca, već poprilično često stanje, koliko god može zastrašujuće izgledati.</p><p>Naime, čak oko 20 posto ljudi spava s otvorenim očima (neki posve otvorenima, neki dijelom) zbog poremećaja koji se zove noćni lagoftalmus, piše <a href="https://us.cnn.com/2020/07/21/health/sleep-eyes-wide-open-wellness/index.html">CNN.</a></p><p>Pogledajte video s trikovima kako poboljšati san:</p><h2>Dječja REM faza spavanja</h2><p>Spavanje otvorenih očiju se javlja tijekom REM faze, koja je vrlo aktivna faza djetetovog ciklusa spavanja.</p><p>Bebe puno više vremena provode u REM fazi od odraslih i ona pokriva oko 50% ukupnog vremena spavanja mališana. </p><p>Ako ste vi jedan od ljudi koji spava s otvorenim očima, moguće je da će i vaše dijete tako spavati, jer je ovaj poremećaj dokazano nasljedan - premda većina djece prestanu spavati s otvorenim očima kako odrastaju, dok je to kod onih manjih znatno češće te ne zadaje probleme.</p><h2>Nije baš dobro za zdravlje</h2><p>Zbog noćnog lagoftalmusa, kapci se ne zatvaraju dovoljno da bi prekrili oči, zbog čega može nastati problem kronično suhih očiju. Osim suhih očiju, zdravstveni problemi koje izaziva ovakav poremećaj spavanja su i infekcije očiju, sjećaj stranog tijela u oku, crvenilo, bol u oku, zamagljen vid, povećana osjetljivost na svjetlo, ožiljci na rožnici, pa čak i mogući gubitak vida.</p><p>No, ako nikad niste spavali otvorenih očiju i to se samo odjednom počelo događati, tada takvo stanje može biti razlogom za posjet liječniku. </p><p>Naime, to može biti signal ozbiljnijeg zdravstvenog problema, poput moždanog udara, bolesti štitnjače ili oštećenja živca lica.</p><h2>Moguć je i psihološki uzrok</h2><p>Ako godinama spavate otvorenih očiju, uzrok je vrlo izvjesno psihološki. Ali, ako vam se to događa odnedavno, najpametnije bi bilo da se pregledate i posavjetujete s liječnikom kako biste otklonili sumnju da bolujete od tumora ili oštećenja živca.</p><p>Nekvalitetan san može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema među kojima su srčane bolesti i dijabetes, stoga valja ovaj poremećaj shvatiti vrlo ozbiljno. Lagoftalmus se pojavljuje tijekom noći, ali i tijekom dnevnog (poslijepodnevnog) sna.</p>