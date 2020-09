Pazite na ovih 10 simptoma: Oni signaliziraju da nešto ne štima

Specijalisti kažu da ukoliko imate snažan poriv žvakati led ili pak jesti nešto iznimno slano, to može biti znak zdravstvenih problema ili pak nedostatka vitamina i minerala u organizmu

<p>Zato je važno osluškivati svoje tijelo i pratiti sve promjene koje se zbivaju, osobito ako one nastaju iznenada, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-health/10-ways-your-body-may-be-telling-you-somethings-wrong-795993/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside">Brightside</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme jako utječe na zdravlje</p><h2>1. Trnci u nogama</h2><p>Ako osjećate trnce u nogama ili potrebu da se krećete, to može biti simptom sindroma nemirnih nogu. Riječ je o poremećaju koji je dugoročan i ljudi te neugodne simptome najčešće osjećaju u večernjim satima kad se pokušavaju odmoriti.</p><h2>2. Zatezanje kože</h2><p>Kožne probleme nikad ne treba umanjivati ni zanemarivati. Ako koža postane zadebljala i pojavi se svrbež, to može predstavljati signal da imate niz problema od hormonalnih promjena, ekcema ili alergija,. Napravite i nalaze krvi ako problem potraje ili se pogorša.</p><h2>3. Promjena rukopisa, intenzivni snovi, gubitak mirisa</h2><p>Sve su to mogući simptomi Parkinsonove bolesti. Tremori, usporeni pokreti, slab san praćen noćnim morama te promjene u govoru i pisanju mogu također biti simptom ove bolesti.</p><h2>4. Ljutnja i agresija</h2><p>Ispadi bijesa nisu nužno znak nečije osobnosti nego mogu biti povezani i s depresijom. Znanstvenici kažu da se depresija ponekad ne očituje samo kao gubitak energije ili tuge, nego i kao agresivno ponašanje.</p><h2>5. Previše spavanja</h2><p>Naziv ovog poremećaja je hipersomnija i nastaje iz uzroka koji nisu nužno povezani samo s umorom. Pojedine autoimune bolesti mogu rezultirati pojačanom potrebom za spavanjem, a isti će učinak imati i konzumacija alkohola prije spavanja.</p><h2>6. Promjene u boji očiju</h2><p>Ako ste primijetili sivi ili bijeli prsten oko rožnice oka, to može biti znak povišenog kolesterola kod ljudi mlađih od 45 godina. Liječnici kažu da je prsten sam po sebi bezopasan, a ima jedino vizualni učinak.</p><h2>7. Žudnja za slanim</h2><p>U redu je povremeno poželjeti slani zalogaj, no ako slana hrana postane jedino što želite, onda je vrijeme da se zapitate zašto je tako. To može biti znak manjka željeza u krvi, anemije, dehidracije ili PMS-a, navode liječnici.</p><h2>8. Zaboravnost, umor i nizak libido</h2><p>Ove simptome ljudi nerijetko miješaju sa simptomima depresije jer ako ste umorni i svega vam je dosta, onda nemate energije za pamćenje. No liječnici smatraju kako je riječ o simptomima koji mogu ukazivati i na poremećaj rada štitnjače. Od ostalih simptoma povezanih sa štitnjačom je i naglo debljanje te osjećaj hladnoće.</p><h2>9. Žeđ</h2><p>Specijalisti kažu kako nije normalno osjećati stalnu žeđ. Taj je osjećaj ponekad povezan s tipom hrane koji jedemo, pa provjerite je li na jelovniku previše slanih ili začinjenih namirnica. No stalna žeđ može biti znak dijabetesa i trudnoće.</p><h2>10. Žvakanje leda</h2><p>Žvakanje leda nije samo navika i svoje uporište može pronaći i u medicini. Anemija ili nedostatak željeza mogu rezultirati ovom žudnjom, rezultate je znanstvenih istraživanja. Prije nego što posegnete za dodacima prehrani, napravite nalaze krvi kako biste bili sigurni je li sve u redu.</p>